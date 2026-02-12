Стало известно о таинственном сигнале ЦБ РФ перед решением по ставке

12 февраля 2026, 14:54

ЦБ РФ объяснил пост с буквами Ы и Ф активностью кота

Фото: istockphoto/IUshakovsky

Накануне очередного заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке в Telegram-канале регулятора появился загадочный пост, а именно, сотни подряд идущих букв «Ы» и «Ф». Спустя некоторое время публикацию удалили.