Стало известно о таинственном сигнале ЦБ РФ перед решением по ставке
Накануне очередного заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке в Telegram-канале регулятора появился загадочный пост, а именно, сотни подряд идущих букв «Ы» и «Ф». Спустя некоторое время публикацию удалили.
Списать это на случайность пользователи не смогли. Обе буквы находятся далеко от клавиши Enter, которая отвечает за отправку сообщений. Вскоре канал выпустил «объяснение» в сторис — пост якобы сделал «кот-админ», а виновата «новая клавиатура».
В подтверждение ЦБ показал фото клавиатуры, на которой все символы заменили на «Ы». На этом интрига не закончилась. Регулятор спросил подписчиков о настроении, предложив в вариантах ответов те же «Ы» и «Ф», а также пообещал, что в пятницу, 13 февраля, кот отправит сообщение «с калькулятора».
Поскольку на калькуляторе можно набрать только цифры, часть аудитории предположила, что намек связывается с ключевой ставкой или сигналом перед решением. В комментариях появились разные версии. В частности, от шуток про «включение печатного станка» (из‑за почти тысячи знаков в посте) до попыток расшифровки по количеству букв и их месту в алфавите.
Читайте также: