РЖД успешно реализовали на рынке выпуск юаневых облигаций на четыре млрд рублей
«Российские железные дороги» (РЖД) успешно закрыли книгу заявок на дебютный выпуск биржевых облигаций в китайских юанях на четыре миллиарда юаней сроком на три года и семь месяцев. В ходе размещения ставку купона дважды снижали с 8% до 7,6% годовых.
По информации компании:
- Срок выпуска стал самым продолжительным среди всех юаневых корпоративных облигаций на локальном рынке за последние три года.
- Сделка стала крупнейшим выпуском в иностранной валюте с начала 2026 года на российском рынке.
- Облигации размещены среди широкого круга инвесторов: институциональных участников, страховых компаний и частных лиц.
По словам первого замглавы РЖД Вадима Михайлова, объем выпуска увеличили вдвое из-за высокого интереса российских инвесторов к инструментам в юанях. Первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков подчеркнул, что выпуск стал важным шагом в стратегии РЖД по диверсификации источников финансирования.