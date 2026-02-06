Достижения.рф

РЖД успешно реализовали на рынке выпуск юаневых облигаций на четыре млрд рублей

Фото: iStock/reflection_art

«Российские железные дороги» (РЖД) успешно закрыли книгу заявок на дебютный выпуск биржевых облигаций в китайских юанях на четыре миллиарда юаней сроком на три года и семь месяцев. В ходе размещения ставку купона дважды снижали с 8% до 7,6% годовых.



По информации компании:

  • Срок выпуска стал самым продолжительным среди всех юаневых корпоративных облигаций на локальном рынке за последние три года.
  • Сделка стала крупнейшим выпуском в иностранной валюте с начала 2026 года на российском рынке.
  • Облигации размещены среди широкого круга инвесторов: институциональных участников, страховых компаний и частных лиц.
Организаторы выпуска: Газпромбанк, Альфа-банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Локо-банк, Совкомбанк, «Джи Ай Солюшенс». Технические расчеты запланированы на 11 февраля 2026 года, при этом Газпромбанк выступает агентом по размещению.

По словам первого замглавы РЖД Вадима Михайлова, объем выпуска увеличили вдвое из-за высокого интереса российских инвесторов к инструментам в юанях. Первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков подчеркнул, что выпуск стал важным шагом в стратегии РЖД по диверсификации источников финансирования.
Иван Мусатов

