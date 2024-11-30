SCMP: компании из Китая испытывают затруднения из-за курса рубля

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Китайские компании испытывают трудности из-за резкого падения курса рубля, сообщила South China Morning Post.
Из-за резкого обесценивания российского рубля и растущих ожиданий девальвации большая часть китайских экспортеров приостановили продажи на российских платформах электронной коммерции.
Нынешний курс рубля способствует повышению цен для россиян и снижает привлекательность китайских товаров, из-за чего уменьшается объём заказов, подчеркнул Энди Го.
Ранее экономист и директор Института нового общества Василий Колташов заявил, что гражданам Российской Федерации пора привыкать к ослабленному курсу рубля, в 2025 году он вряд ли сильно изменится.
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«Продолжающееся снижение курса рубля несет серьезные убытки китайским экспортерам», — обратил внимание основатель бизнес-платформы Waimaojia Энди Го.
Нынешний курс рубля способствует повышению цен для россиян и снижает привлекательность китайских товаров, из-за чего уменьшается объём заказов, подчеркнул Энди Го.
Ранее экономист и директор Института нового общества Василий Колташов заявил, что гражданам Российской Федерации пора привыкать к ослабленному курсу рубля, в 2025 году он вряд ли сильно изменится.
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Ольга Енгалычева