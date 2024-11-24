Госдолг США обновил исторический максимум

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Министерство финансов США сообщило, что государственный долг США превысил отметку в 36 триллионов долларов и обновил свой исторический максимум.
В отчете говорится, что государственный долг США, который в марте достиг 34 триллионов долларов, в этом году увеличился на 2 триллиона фунтов долларов.
В то же время, по данным Международного валютного фонда, к 2032 году отношение государственного долга США к ВВП превысит 140%. При это там предупредили, что этот рост угрожает как национальной, так и мировой экономике.
Ранее сообщалось, что к октябрю 2024 года дефицит бюджета США увеличился на 287% и достиг 257 миллиардов долларов.
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В то же время, по данным Международного валютного фонда, к 2032 году отношение государственного долга США к ВВП превысит 140%. При это там предупредили, что этот рост угрожает как национальной, так и мировой экономике.
Ранее сообщалось, что к октябрю 2024 года дефицит бюджета США увеличился на 287% и достиг 257 миллиардов долларов.
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Александр Климов