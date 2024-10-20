Мировой экономический кризис прогнозирует МВФ из-за США и Китая

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Займы США и Китая создают напряжение во всем мире. Если не уменьшить госдолг, последствия следующего глобального кризиса могут быть непредсказуемыми. Bloomberg называет это «тикающей фискальной бомбой» на $100 трлн.
По данным агентства, к концу 2024 года уровень долговой нагрузки в мире составил 94,8%. В США — 97,4%, в Великобритании — 103,2%, в Китае — 62,1%, во Франции — 111,3%, в Японии — 254%. Всего в странах G7 общий уровень долга достиг 125,9%, а к 2050 году может вырасти до 188%, прогнозируют экономисты.
Управляющий директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева упомянула, что американская и китайская «гора заимствований» создает напряжение во всем мире.
Экономисты МВФ не исключают, что из-за роста задолженности и неопределенности в США и Китае, ЦБ России может повысить ключевую ставку на следующем заседании, в то время как ЦБ Канады и Китая, вероятно, немного снизят ее.
Ранее ЦБ сообщил, что Россия ничего не должна Международному валютному фонду. Все обязательства в области макроэкономической политики выполнили еще в нулевых.
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Управляющий директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева упомянула, что американская и китайская «гора заимствований» создает напряжение во всем мире.
«Наши прогнозы показывают неизбежное сочетание низкого роста и высокого долга. Правительствам нужно работать над сокращением долга и восстановлением буферов на случай следующего кризиса, который обязательно наступит, возможно, раньше, чем мы ожидаем», — сказала она.
Экономисты МВФ не исключают, что из-за роста задолженности и неопределенности в США и Китае, ЦБ России может повысить ключевую ставку на следующем заседании, в то время как ЦБ Канады и Китая, вероятно, немного снизят ее.
Ранее ЦБ сообщил, что Россия ничего не должна Международному валютному фонду. Все обязательства в области макроэкономической политики выполнили еще в нулевых.
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Лия Мурадьян