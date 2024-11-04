«Мне нравится»: Трамп предложил оригинальный «способ» погашения госдолга США

Дональд Трамп (Фото: сайт Дональда Трампа)
Кандидат в президенты США Дональд Трамп предложил выплатить госдолг страны при помощи криптовалюты. Такое заявление политик сделал в рамках встречи со сторонниками.
«Может быть, мы выплатим 35 триллионов долларов США в криптовалюте. Я напишу на маленьком листке бумаги: «35 триллионов долларов в криптовалюте — у нас нет долга». Мне это нравится», — сказал он.Перед этим бизнесмен Илон Маск говорил, что США могут обанкротиться по причине больших государственных расходов.
В прошлом году мировой госдолг преодолел отметку в сотню триллионов долларов, примерно треть которого приходится на Штаты. Долг самих Штатов в июле этого года преодолел отметку в 35 триллионов долларов.
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