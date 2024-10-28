Кандидатов в президенты США предупредили о фискальной бомбе

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Победитель президентских выборов в США немедленно столкнется с «финансовой бомбой», пишет издание UnHerd.
Кандидатов Дональда Трампа и Камалу Харрис ожидает «фискальная бомба» – федеральный долг США. При этом ни у одного из политиков нет плана по его сокращению, пишут авторы материала.
В начале октября госдолг США показал рекордный рост за два дня: в период с 30 сентября по 1 октября 2024 года общий государственный долг увеличился на рекордные 347,6 миллиарда долларов.
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«Во время недавней смены Дональда Трампа в McDonalds в меню не было бургера стоимостью 35 триллионов долларов, но именно этим блюдом будут лакомиться Соединенные Штаты независимо от того, кто станет президентом в январе», – говорится в материале.
В начале октября госдолг США показал рекордный рост за два дня: в период с 30 сентября по 1 октября 2024 года общий государственный долг увеличился на рекордные 347,6 миллиарда долларов.
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Александр Климов