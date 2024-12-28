Госдолг США за год вырос на сумму, в 8 раз превышающую внешний долг России

Фото: iStock/rarrarorro
Государственный долг США, превысивший 36 триллионов долларов, за год вырос на сумму, в восемь раз превышающую госдолг России в долларовом выражении. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Минфинов двух стран.
По последним сведениям, госдолг США достиг 36,2 триллиона долларов, что в 8,3 раза больше российского госдолга, составляющего 286,3 миллиарда долларов. Таким образом, долг США за этот год вырос на 7% или 2,4 триллиона долларов.
В настоящее время уровень задолженности США превышает российский в 126,3 раза.
За последние пять лет государственные заимствования Штатов выросли в 1,6 раза с изначальных 23,1 триллиона долларов, а за десять лет – в два раза, с 18,04 триллиона долларов.
Читайте также:
Госдолг США обновил исторический максимум
Министр финансов Йеллен: госдолг США достигнет потолка в середине января
Bloomberg: в США побит рекорд по количеству бездомных в стране
В настоящее время уровень задолженности США превышает российский в 126,3 раза.
За последние пять лет государственные заимствования Штатов выросли в 1,6 раза с изначальных 23,1 триллиона долларов, а за десять лет – в два раза, с 18,04 триллиона долларов.
Читайте также:
Госдолг США обновил исторический максимум
Министр финансов Йеллен: госдолг США достигнет потолка в середине января
Bloomberg: в США побит рекорд по количеству бездомных в стране
Анастасия Чинкова