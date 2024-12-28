Министр финансов Йеллен: госдолг США достигнет потолка в середине января

Фото: iStock/alfexe
Министра финансов США Джанет Йеллен заявила, что государственный долг страны достигнет потолка в период с 14 по 23 января. Соответствующее письмо она направила в американский конгресс.
«Сейчас минфин ожидает достижения нового потолка с 14 по 23 января. В это время министерству потребуется принять экстренные меры», — написала Йеллен.
К тому же было отмечено, что со 2 января следующего года Штаты вернутся к фиксированному уровню потолка госдолга. Он был отменен в 2023 году после принятия закона о фискальной ответственности. Йеллен призвала конгресс изменить ситуацию, так как это может навредить кредитоспособности страны. На сегодняшний день размер государственного долга США составляет порядка 36,2 триллионов долларов.
Читайте также:
Сенатор конгресса США Ли: Украина стала универсальным символом отмывания денег
Telegraph: Трамп станет первым, кто дважды посетит королевскую семью Британии
Госдума сэкономила почти 1,4 млрд рублей в 2024 году
Иван Мусатов