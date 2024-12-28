Bloomberg: в США побит рекорд по количеству бездомных в стране

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В США побит рекорд по количеству бездомных в стране. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад президентской администрации.
В январе 2024 года число бездомных в США достигло 772 тысяч человек. Этот результат является рекордным за 20-летнюю историю подобных исчислений. При этом в 2023 году в Штатах зафиксировали наличие 650 тысяч бездомных. В процентном выражении этот показатель вырос на 18%.
В издании отмечают, что резкий рост наблюдается среди бездомных семей с детьми, на 39%. Причинами данного явления называют высокую арендную плату, наплыв мигрантов и отсутствие доступного жилья.
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Иван Мусатов