В Мали заявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной

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Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной из-за поддержки Киевом международного терроризма, заявил в эфире национального ТВ пресс-секретарь правительства Мали Абдулайе Майга.
Отмечается, что решение было принято после того, как украинская сторона признала свою поддержку повстанцев-туарегов, которые в конце июля напали на колонну малийских правительственных войск и бойцов ЧВК «Вагнер». Малийские власти считают, что действия Украины нарушают суверенитет государства и являются поддержкой международного терроризма.
Ранее, 28 июля, туареги организовали засаду на севере Мали. В результате нападения погибли военкор Grey Zone, несколько бойцов из частной военной компании «Вагнер» и военнослужащие малийских вооруженных сил.
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Александр Климов