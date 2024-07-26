Госдолг Украины за месяц вырос на $1,16 млрд

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Государственный долг Украины за последний месяц увеличился более чем на миллиард долларов. Эту информацию предоставило агентство ТАСС со ссылкой на данные Министерства финансов страны.
««По информации Минфина, на 30 июня государственный долг Украины составлял 6,17 трлн гривен, что эквивалентно 152,16 млрд долларов. За месяц общий размер долга увеличился на 1,16 млрд долларов, из которых 94,85% приходится на государственный», — сообщили в издании.
22 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о достижении соглашения с кредиторами по реструктуризации долга. По его словам, это позволит сэкономить на его обслуживании в ближайшие три года 11,4 миллиарда долларов, а до 2033-го — 22,75 миллиарда долларов.
Ранее Павел Фролов, член бюджетного комитета Верховной Рады, назвал бюджетный дефицит Украины самым большим в мире. Он объяснил это тем, что из-за боевых действий государственные расходы в настоящее время вдвое превышают доходы.
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