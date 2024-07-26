Госдолг Украины за месяц вырос на $1,16 млрд

За пять месяцев 2024 года объём производства джемов, фруктового желе, фруктовых и ореховых паст вырос в Подмосковье более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он составил 39,6 тыс. тонн, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечают.