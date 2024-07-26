Соотношение рубля к юаню не изменилось на ожидаемом решении ЦБ повысить ставку

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Соотношение российского рубля к юаню Китая не изменилось на ожидаемом решении Центробанка об увеличении ставки до 18%. Об этом пишет «Интерфакс», со ссылкой на финансовый регулятор.
«Для того, чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее», — сказано в сообщении.
В ближайшее время ЦБ оценит, насколько целесообразно дальнейшее повышение ключевой ставки. Учитывая проводимую денежно-кредитную политику, снижение годовой инфляции составит до 4,0-4,5% в следующем году и будет в дальнейшем около 4%.
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