ЦБ России повысил ключевую ставку до 18%

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Банк России впервые с конца прошлого года повысил ключевую ставку — на 2 процентных пункта, до 18%. Это произошло после того, как регулятор оставил ставку без изменений четыре раза подряд.
На ближайших заседаниях Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ставки.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что чем масштабнее программы льготного кредитования, тем выше будет ключевая ставка.
Она также отмечала, что благодаря резервам и мерам, принятым в период кризиса, экономика смогла вернуться к прежним показателям. Однако изменения на рынках сбыта, в логистике и ситуации с трансграничными платежами требуют системных преобразований.
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«Внутренний спрос продолжает расти быстрее, чем предложение товаров и услуг», — говорится в сообщении ЦБ, сообщили в RT.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что чем масштабнее программы льготного кредитования, тем выше будет ключевая ставка.
Она также отмечала, что благодаря резервам и мерам, принятым в период кризиса, экономика смогла вернуться к прежним показателям. Однако изменения на рынках сбыта, в логистике и ситуации с трансграничными платежами требуют системных преобразований.
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Мира Полтева