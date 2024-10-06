Госдума обсуждает повышение лимита страховки по долгосрочным вкладам

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Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в ГД обсуждают вопрос о повышении лимита страхового возмещения по долгосрочным вкладам. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что парламентарии обсуждают предложенное Центробанком повышение лимита страхового возмещения до двух миллионов рублей по долгосрочным вкладам свыше 3 лет и по безотзывным сберегательным сертификатам в российской валюте на срок от года до 3 лет.
Аксаков отметил, что банк также предлагает увеличить сумму страховки по безотзывным сберегательным сертификатам в рублях на срок более 3 лет — до 2,8 млн рублей. Уточняется, что страховое покрытие счетов эскроу может достичь отметки 30 млн рублей. По словам депутата, данные изменения способствуют защите сбережений граждан РФ.
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