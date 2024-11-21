Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2025 год

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Госдума приняла в окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Об этом сообщает РИА Новости.
Принятым документом предполагается, что в предстоящем году доходы составят 40,296 триллиона рублей, а расходы – 41,469 триллиона. В последующие годы ожидается рост доходов. Так прогнозируется, что в 2026 году они вырастут до 41,841 триллиона, а в 2027 – до 43,154 триллиона.
Дефицит бюджета, как ожидается, составит ,5% ВВП в 2025 году, 0,9% в 2026 году и 1,1% в 2027.
Закон был принят во втором чтении 14 ноября. В четверг, 21 ноября, его рассмотрели в окончательном, третьем чтении. За принятие закона выступили 335 депутатов Госдумы.
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Дефицит бюджета, как ожидается, составит ,5% ВВП в 2025 году, 0,9% в 2026 году и 1,1% в 2027.
Закон был принят во втором чтении 14 ноября. В четверг, 21 ноября, его рассмотрели в окончательном, третьем чтении. За принятие закона выступили 335 депутатов Госдумы.
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Анастасия Чинкова