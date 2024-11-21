Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2025 год

Биткоин продолжает стремительно расти и вполне реалистично, что криптовалюта достигнет отметки в $100 тысяч долларов до конца 2024 года. Об этом заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. По его словам, сейчас «бычий тренд» остается в силе, но есть риски и снижения курса.