В Госдуму внесут законопроект об ответственности за продажу детям вейпов

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В Госдуму в скором времени внесут законопроект о привлечении к уголовной ответственности продавцов, продающих вейпы несовершеннолетним. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, слова которого приводит думская пресс-служба.
Он подчеркнул, что ранее принятых решений в данной области оказалось недостаточно. Новой инициативой будет предложено, помимо прочего, увеличить штрафы за продажу такой продукции детям.
Володин назвал скорое внесение законопроекта важным шагом по наведению порядка в данной сфере. Он указал на необходимость рассмотрение вопросов, связанных с защитой здоровья детей, а также назвал недопустимой продажу несовершеннолетним сигарет, вейпов, алкогольной и иной запрещённой продукции.
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Анастасия Чинкова