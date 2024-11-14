Предложен законопроект, касающийся регулирования финансов иностранных агентов

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Сегодня в ГД будет внесён законопроект, касающийся контроля за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Об этом в своем Telegram-канал написал депутат Госдумы Вячеслав Володин.
Законопроект предполагает введение особого порядка в отношении вознаграждений и платежей, причитающихся иностранным агентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов.
По словам Володина, на данный момент статус иностранного агента присвоен 491 человеку, большинство из которых проживает за границей и получает авторские вознаграждения из России. Они продолжают оскорблять нашу страну и её граждан, а также открыто заявляют, что часть полученных средств направляется на поддержку боевиков Вооружённых сил Украины.
В соответствии с новым законопроектом, если иностранный агент не откроет специальный счёт самостоятельно, обязанность сделать это ляжет на тех, кто перечисляет ему гонорары. Распоряжаться денежными средствами со спецсчёта иностранные агенты смогут только после отмены своего статуса.
Кроме того, по решению суда возможно зачисление средств в бюджет. Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на следующей неделе, а ко второму чтению будут подготовлены дополнительные нормы, касающиеся зачисления средств на специальный счёт от продажи движимого и недвижимого имущества, сдачи его в аренду и других источников доходов.
Ранее сообщалось, что в ГД была начата работа над законопроектом, касающимся иноагентов и лиц, покинувших страну, но продолжающих высказываться негативно о России. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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По словам Володина, на данный момент статус иностранного агента присвоен 491 человеку, большинство из которых проживает за границей и получает авторские вознаграждения из России. Они продолжают оскорблять нашу страну и её граждан, а также открыто заявляют, что часть полученных средств направляется на поддержку боевиков Вооружённых сил Украины.
«Законопроектом предлагается любые доходы от творческой деятельности зачислять на специальный рублёвый счёт, открытие которого станет обязательным для иноагентов», — пояснил он.
В соответствии с новым законопроектом, если иностранный агент не откроет специальный счёт самостоятельно, обязанность сделать это ляжет на тех, кто перечисляет ему гонорары. Распоряжаться денежными средствами со спецсчёта иностранные агенты смогут только после отмены своего статуса.
Кроме того, по решению суда возможно зачисление средств в бюджет. Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на следующей неделе, а ко второму чтению будут подготовлены дополнительные нормы, касающиеся зачисления средств на специальный счёт от продажи движимого и недвижимого имущества, сдачи его в аренду и других источников доходов.
Ранее сообщалось, что в ГД была начата работа над законопроектом, касающимся иноагентов и лиц, покинувших страну, но продолжающих высказываться негативно о России. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Дарья Осипова