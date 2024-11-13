ГД приняла закон об ответственности добровольцев за порчу военного имущества

Фото: iStock/Oleg Elkov
Госдума приняла законопроект о привлечении граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, к материальной ответственности за причинение ущерба военному имуществу.
Изменения вносятся в закон «О материальной ответственности военнослужащих».
Таким образом, если добровольцы, как и контрактники причинят ущерб военному имуществу по неосторожности, то они будут нести материальную ответственность в размере причиненного ущерба. Однако сумма не будет превышать одного оклада месячного денежного содержания и одной ежемесячной надбавки за выслугу лет.
При этом на добровольцев распространяются нормы о полной материальной ответственности за хищение хищения или умышленное уничтожение, повреждение и порчу.
Уточняется также, что из денежного довольствия добровольца будут удерживаться 20%.
Читайте также:
Правительство утвердило размеры выплат участникам СВО при получении ранений
Контрактник из Северной Осетии ударил себя топором по голове, чтобы не участвовать в СВО
Путин подписал указ о дифференциации выплат военным за ранения
Таким образом, если добровольцы, как и контрактники причинят ущерб военному имуществу по неосторожности, то они будут нести материальную ответственность в размере причиненного ущерба. Однако сумма не будет превышать одного оклада месячного денежного содержания и одной ежемесячной надбавки за выслугу лет.
При этом на добровольцев распространяются нормы о полной материальной ответственности за хищение хищения или умышленное уничтожение, повреждение и порчу.
Уточняется также, что из денежного довольствия добровольца будут удерживаться 20%.
Читайте также:
Правительство утвердило размеры выплат участникам СВО при получении ранений
Контрактник из Северной Осетии ударил себя топором по голове, чтобы не участвовать в СВО
Путин подписал указ о дифференциации выплат военным за ранения
Элина Позднякова