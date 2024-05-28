Госдума продлила выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки

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Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, продлевающий на семь лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки.
Отмечается, что документ был подготовлен при работе над выполнением поручений, данных президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что продление данной программы на ещё семь лет станет важным решением, которое поспособствует повышению уровня доступности жилья для многодетных семей.
Принятый закон продлевает до 31 декабря 2030 года выплату гражданам России 450 тысяч рублей при рождении третьего или последующих детей. По итогам 2023 года, такие выплаты были предоставлены порядка 190 тысяч раз, сообщал премьер-министр России михаил Мишустин.
Продление данной нормы по финансово-экономическому обоснованию потребует дополнительных расходов из госбюджета на 2024-2030 годы в общем объёме 647,9 миллиарда рублей.
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Принятый закон продлевает до 31 декабря 2030 года выплату гражданам России 450 тысяч рублей при рождении третьего или последующих детей. По итогам 2023 года, такие выплаты были предоставлены порядка 190 тысяч раз, сообщал премьер-министр России михаил Мишустин.
Продление данной нормы по финансово-экономическому обоснованию потребует дополнительных расходов из госбюджета на 2024-2030 годы в общем объёме 647,9 миллиарда рублей.
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Анастасия Чинкова