Около 150 тыс электронных удостоверений получили подмосковные многодетные семьи

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
Порядка 150 тысяч электронных удостоверений получили многодетные семьи Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
С начала года заявления на электронные удостоверения многодетных семей было подано свыше трех тысяч заявлений.
Стоит отметить, что подать заявление на получение такого удостоверения можно на региональном портале госуслуг.
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«В регионе многодетные семьи получили порядка 150 тысяч электронных удостоверений. Это удобный аналог бумажного варианта. Его можно хранить в телефоне и оно всегда под рукой. Электронные удостоверение позволяет подтвердить льготный статус для предоставления скидок в магазине, бесплатного посещение музеев, парков и выставок», – поделилась первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.
Стоит отметить, что подать заявление на получение такого удостоверения можно на региональном портале госуслуг.
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Мира Полтева