В Госдуме рассказали, как многодетным семьям получить госнаграду и выплату

Более 30 млн рублей будет дополнительно направлено из резервного фонда кабмина на выплаты единовременных денежных поощрений матерям-героиням, а также родителям, награждённым орденом «Родительская слава» или медалью этого ордена. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.