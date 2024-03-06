В Госдуме рассказали, как многодетным семьям получить госнаграду и выплату

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Более 30 млн рублей будет дополнительно направлено из резервного фонда кабмина на выплаты единовременных денежных поощрений матерям-героиням, а также родителям, награждённым орденом «Родительская слава» или медалью этого ордена. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Первый зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, председатель правления Совета Матерей России Татьяна Буцкая в беседе с «Радио 1» рассказала, как осуществляется процесс получения государственных званий у многодетных семей, таких как «Мать-героиня», орден «Родительская слава» и медаль ордена «Родительская слава».
Эксперт отметила, что в первую очередь семьи должны обратиться в свои регионы и муниципалитеты для получения перечня бумаг, которые им нужно подготовить перед подачей заявления. Очень важно на этапе сбора документов точно следовать указаниям и советам представителей муниципалитета, чтобы заявление попало на уровень региона и ушло выше.
Она также добавила, что регионы, которые не только представили семью, но и провели серьезную работу по сбору документов и предварительный конкурс, с большей вероятностью смогут получить одобрение комиссии, которая присудит награду семье.
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Эксперт отметила, что в первую очередь семьи должны обратиться в свои регионы и муниципалитеты для получения перечня бумаг, которые им нужно подготовить перед подачей заявления. Очень важно на этапе сбора документов точно следовать указаниям и советам представителей муниципалитета, чтобы заявление попало на уровень региона и ушло выше.
«На уровне регионов выбираются те семьи,которые достойны государственных наград. Дальше из регионов поступают комплекты с документами на федеральный уровень. У нас есть серьезная комиссия, которая занимается федеральными наградами, которые уже, рассматривая вот эту документацию, принимают решение, кто достоин награды, а кто не все документы предоставил», — поделилась Татьяна Буцкая.
Она также добавила, что регионы, которые не только представили семью, но и провели серьезную работу по сбору документов и предварительный конкурс, с большей вероятностью смогут получить одобрение комиссии, которая присудит награду семье.
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Мира Полтева