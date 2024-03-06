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В Госдуме рассказали, как многодетным семьям получить госнаграду и выплату

Татьяна Буцкая рассказала о процессе получения государственных наград многодетными семьями
06 марта 2024, 09:54
Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Более 30 млн рублей будет дополнительно направлено из резервного фонда кабмина на выплаты единовременных денежных поощрений матерям-героиням, а также родителям, награждённым орденом «Родительская слава» или медалью этого ордена. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Первый зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, председатель правления Совета Матерей России Татьяна Буцкая в беседе с «Радио 1» рассказала, как осуществляется процесс получения государственных званий у многодетных семей, таких как «Мать-героиня», орден «Родительская слава» и медаль ордена «Родительская слава».

Эксперт отметила, что в первую очередь семьи должны обратиться в свои регионы и муниципалитеты для получения перечня бумаг, которые им нужно подготовить перед подачей заявления. Очень важно на этапе сбора документов точно следовать указаниям и советам представителей муниципалитета, чтобы заявление попало на уровень региона и ушло выше.


«На уровне регионов выбираются те семьи,которые достойны государственных наград. Дальше из регионов поступают комплекты с документами на федеральный уровень. У нас есть серьезная комиссия, которая занимается федеральными наградами, которые уже, рассматривая вот эту документацию, принимают решение, кто достоин награды, а кто не все документы предоставил», — поделилась Татьяна Буцкая.

Она также добавила, что регионы, которые не только представили семью, но и провели серьезную работу по сбору документов и предварительный конкурс, с большей вероятностью смогут получить одобрение комиссии, которая присудит награду семье.

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В Подмосковье планируют построить центр благополучия животных «Лохматый Ангел»
06 марта 2024, 10:06

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Жители Подмосковья смогут поддержать бездомных животных. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Центр «Лохматый Ангел» станет местной достопримечательностью и экологической точкой. Будут использоваться только современные экологические методы и технологии, включая вторичные материалы, сбор дождевой воды и использование солнечных батарей.

«Благотворительный фонд «Экология человека» теперь включен в число партнеров программ лояльности. Он обеспечивает поддержку более 120 бездомным животным, предоставляя им достойные условия жизни в приюте и помогая найти им новые дома. Пожертвованные средства также используются для строительства современного Центра благополучия животных «Лохматый Ангел», который станет решением проблемы бездомных животных в области», — поделился первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Кроме этого, новый центр будет оснащен ветеринарным блоком с современным оборудованием, специализированным приютом, а также создадут отдельный класс, в котором будут проводится занятия с детьми.

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#подмосковье
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#животные
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Ключи от квартир в реутовском ЖК «Юбилейный» получили уже 60 дольщиков
06 марта 2024, 10:06

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Подписание документов о передаче жилья дольщикам и вручение ключей ведётся в реутовском жилом комплексе «Юбилейный», долгожданные квартиры получили уже 60 человек, Минжилполитики Московской области.
«Новоселье в ЖК отметят все 685 семей дольщиков», — отмечается в сообщении.
Строительство ЖК было начато в 2017 году. По плану, сдать 25-этажный четырёхсекционный жилой комплекс в эксплуатацию должны были в 2021 году. Первоначально строительство шло в графике, и к 2021 году готовность объекта составляла 80%, однако вскоре после этого темп строительства резко упал. А в марте 2021 годы в ходе проверки выяснилось, что застройщик растратил средства дольщиков в размере 629 млн рублей.

Проблемный объект передали областному Фонду защиты прав участников долевого строительства, и в декабре 2023 года дом был достроен.

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#реутов
#дольщики
#квартиры
#новостройка
#жк
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В Подмосковье запустили тестовую версию обновлённого портала госуслуг
06 марта 2024, 09:39

Фото: iStock/Poike

Региональный портал госуслуг обновили в Московской области, в настоящее время модернизированная версия работает в тестовом режиме, опробовать её может любой желающий, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«Мы начали с редизайна портала. Это первый шаг к его «перезагрузке». Новая структура поможет быстрее находить нужные услуги и сервисы», — пояснила глава министерства Надежда Куртяник.
Баннер с информацией о запуске тестирования обновлённой версии размещён на главной странице регионального портала госуслуг. Чтобы принять участие в тестировании, надо нажать на кнопку «Перейти» на баннере. По итогам можно написать свои предложения по поводу функционала обновлённого портала: такие предложения принимаются до конца марта через форму обратной связи.

В настоящее время обе версии областного портала госуслуг работают параллельно — услугу можно получить через любую из них. После того, как завершиться тестирование обновлённой версии, она станет основной.

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#надежда куртяник
#подмосковье
#московская область
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В подконтрольной ВСУ части Запорожской области пострадала инфраструктура
Глава Запорожской ОГА Федоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры
06 марта 2024, 09:30

Фото: istockphoto/Leestat

Иван Федоров, назначенный Киевом главой Запорожской областной государственной администрации, сообщил в своем Telegram-канале о повреждении нескольких объектов инфраструктуры в подконтрольной Вооруженным силам Украины части региона.
«Получены сообщения о разрушении... объектов инфраструктуры», — отметил Федоров, не уточняя конкретных объектов и их количество.
Запорожская область, находящаяся в нижнем течении Днепра, стала частью России после референдума в сентябре 2022 года, однако Киев не признает результаты референдума и продолжает обстреливать эту территорию.

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#запорожская область
#всу
#киев
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Россиян предупредили о мошенничестве с новым налогом
Юрист Соловьев: мошенники придумали схему обмана с новым налогом
06 марта 2024, 09:10

Фото: iStock/Diy13

Мошенники разработали новую схему обмана, рассказывая гражданам о «новом налоге», заявил 6 марта заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью агентству «Прайм».
По его словам, злоумышленники отправляют электронные письма от имени крупных банков, предупреждая о возможном списании средств с банковских счетов граждан в виде «нового налога» на сумму от десятков до сотен тысяч рублей. Они при этом используют логотипы и реквизиты банков, а ссылки ведут на поддельные сайты кредитных организаций.

В тексте писем граждан призывают немедленно перейти по ссылке в личный кабинет банка, чтобы отказаться от этого платежа и избежать ежемесячных списаний больших сумм. Соловьев подчеркнул, что это фальшивка, созданная для вызова паники. В результате человек, находясь в состоянии беспокойства, вводит свои личные данные на сайте мошенников, что позволяет преступникам получить доступ к его реальному личному кабинету.

«И далее начинается полный доступ для "обезжиривания" жертвы — переводы, кредиты и так далее», — добавил юрист.
Он напомнил гражданам, что все налоговые вопросы следует решать только через Федеральную налоговую службу, на ее официальном сайте или в личном кабинете налогоплательщика. Также важно быть внимательным и критически оценивать, где предоставлять свои личные данные.

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#кредиты
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#налог
#жертвы
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Зеленская отказалась от визита в США
WP: Зеленская отклонила приглашение Белого дома посетить выступление Джо Байдена
06 марта 2024, 08:59

Елена Зеленская, жена президента Украины, отказалась от приглашения Белого дома на выступление президента США Джо Байдена в Конгрессе 7 марта.
По информации газеты Washington Post, украинцев обеспокоило возможное присутствие на этом событии Юлии Навальной, вдовы оппозиционного российского политика Алексея Навального.

«Елена Зеленская... отклонила приглашение Белого дома на посещение обращения... Потенциальное присутствие Навальной вызвало беспокойство среди украинцев», — отмечается в статье.
По сведениям издания, предполагалось, что первая леди США Джилл Байден будет сидеть рядом с Зеленской и Навальной. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила приглашение вдовы Алексея Навального, однако она также заявила, что она не сможет присутствовать на данном событии.

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#сша
#политика
#обращения
#дома
#всу
#байден
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Войска поразили множество позиций ВСУ в Харьковской области
Марочко: войска поразили позиции ВСУ в 20 населенных пунктах Харьковской области
06 марта 2024, 08:43

Фото: iStock/JARAMA

За последние 24 часа высокоточные удары Вооруженных Сил Российской Федерации поразили около 20 населенных пунктов Харьковской области.
Об этом 6 марта сообщил военный эксперт, бывший подполковник Луганской Народной Республики, Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«Были применены высокоточные удары по населенным пунктам. В процессе огневого поражения использовались авиация, беспилотные летательные аппараты и артиллерийские системы», — отметил эксперт, ссылаясь на свои источники.
Марочко также добавил, что удары были нанесены по опорным пунктам Вооруженных Сил Украины в районах Синьковки, Петропавловки, Кисловки и других населенных пунктов, находящихся в зоне боевых действий. Среди целей российских вооруженных сил также были склады боеприпасов, военная техника и личный состав украинских вооруженных сил.

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#всу
#минобороны
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«Как мешок картошки»: Имитирующей оргазм с партнером три года подряд женщине дали совет
06 марта 2024, 07:24

Фото: istock / PeopleImages

С‌екс-коуч Лаура Коллинз дала совет женщине, которая имитирует оргазм со своим партнером уже более трех лет. Историю женщины публикует издание Metro.
Читательница поделилась, что ее мужчина не догадывается об обмане, а правда может причинить ему боль. Читательница хотела бы перестать притворяться, но выйти из этого круга уже не может. Помимо этого, она призналась, что ее партнер не очень любит экспериментировать в постели.

«Мы редко занимаемся сексом не в миссионерской позе, никаких спонтанности и восторга. Всегда в кровати, всегда скучно и предсказуемо. Иногда он пыхтит полчаса, и я не могу дождаться, когда он достигнет оргазма», — поделилась женщина, добавив, что достигает оргазма только при мастурбации.
Женщина отметила, что в остальных аспектах бойфренд ее устраивает, но появляются грустные мысли о том, что придется так провести всю жизнь.

Коллинз ответила, что не нужно ждать от партнера действий, приводящих к кульминации, и при этом, лежать«как мешок картошки».

«Возьмите ответственность за ваш сексуальный отклик и расскажите ему, что вас заводит, а что нет. Вы симулировали все это время. Теперь он уверен, что все прекрасно. Вы точно знаете, что доводит вас до оргазма — поделитесь же с ним этим знанием, проблема точно связана с секретом», — порекомендовала эксперт.
Секс-коуч также посоветовала проявлять инициативу самостоятельно, к примеру, попробовать соблазнить партнера не в спальне.

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#секс
#эксперт
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#жизнь
#женщины
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Бывший российский курсант осужден за государственную измену
Бывшего российского военного курсанта приговорили к 12 годам за госизмену
06 марта 2024, 04:43

Фото: iStock/Sinenkiy

Второй Западный окружной военный суд приговорил бывшего курсанта командного училища Владислава Боярсинова к 12 годам лишения свободы за государственную измену в форме шпионажа, передает информационное агентство ТАСС на основании информации, предоставленной сотрудниками полиции.
В ходе следствия Бояршинов признал свою вину, и суд учел это как смягчающее обстоятельство.

Суд признал мужчину виновным в сборе информации, которая может использоваться против безопасности России. Других подробностей не приводится.

Ранее, в конце февраля, суд заочно приговорил к пожизненному заключению за государственную измену российского актера Кирилла Канакина*.

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*включен Росфинмониторингом в реестр организаций и лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
#суд
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