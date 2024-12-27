Володин: Госдума включит вопрос нагрузки на школьников в приоритеты на 2025 год

Вячеслав Володин (Фото: kremlin.ru)
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости пересмотра учебной нагрузки на школьников в России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
В ходе обсуждения проблемы высокой загруженности детей, которые в среднем тратят на учебу от 8 до 10 часов в день, Володин отметил, что более 50% из более чем 10 тысяч комментариев, полученных в результате опроса, подтверждают чрезмерную нагрузку на учащихся.
Среди основных причин, влияющих на высокую учебную нагрузку, выделены:
• Сложные домашние задания и их объем;
• Перегруженное расписание и большое количество изучаемых предметов;
• Внеурочная деятельность;
• Шестидневная учебная неделя;
• Обучение во вторую смену.
Володин подчеркнул, что со стороны экономики существует понимание необходимости изменения подхода к учебной нагрузке в школах. Он анонсировал, что вопрос о снижении нагрузки на школьников будет включен в число приоритетов на 2025 год, и совместно с Правительством будут выработаны соответствующие решения.
«Важно, чтобы получение знаний было здоровым», — отметил председатель Госдумы.
Володин рассказал о работе над поручением Путина по бойцам СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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