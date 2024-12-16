Володин поручил выяснить, почему депутат Напсо два года не посещает заседания ГД

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил выяснить, почему депутат Юрий Напсо не посещает думские заседания. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник из ГД.
Отмечается, что Володин проговорил проблему отсутствия этого депутата, который не появляется на заседаниях уже порядка двух лет. Председатель Госдумы поручил выяснить, по каким причинам это происходит, а также отметил, что нижняя палата парламента готова оказать помощь, в том числе с лечением, если это необходимо.
Также Володин дал поручение комиссиям проработать с профильным комитетом вопрос лишения полномочий депутата Напсо.
Юрий Напсо является действующим депутатом Госдумы. Он был избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинут фракцией ЛДПР, сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.
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Также Володин дал поручение комиссиям проработать с профильным комитетом вопрос лишения полномочий депутата Напсо.
Юрий Напсо является действующим депутатом Госдумы. Он был избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинут фракцией ЛДПР, сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.
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Анастасия Чинкова