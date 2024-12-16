Володин поручил выяснить, почему депутат Напсо два года не посещает заседания ГД

Не следует буквально повторять то, что вводится в США, даже если этим занимается Илон Маск, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя предложение создать министерство эффективности для целесообразного расходования бюджетных денег. По его словам, такое решение вряд ли сможет позитивно повлиять на ситуацию.