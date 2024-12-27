В Госдуму внесли законопроект против рекламы, пропагандирующей многожёнство

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Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина внесла законопроект, по которому реклама в России не должна содержать сведения, пропагандирующие многожёнство. Соответствующий документ представлен в думской базе данных.
Отмечается, что проектом закона предлагается внести изменения в федеральный закон от 13 марта 2006 года «О рекламе». Его хотят дополнить указанием слова «многожёнство».
Также изменения предлагается внести в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые будут направлены на то, чтобы владельцы интернет-сайтов выявляли информацию, пропагандирующую многоженство.
Кроме того, Останина выступила за то, чтобы запретить распространение такой информации среди детей.
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Также изменения предлагается внести в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые будут направлены на то, чтобы владельцы интернет-сайтов выявляли информацию, пропагандирующую многоженство.
Кроме того, Останина выступила за то, чтобы запретить распространение такой информации среди детей.
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Анастасия Чинкова