Госдумой принят закон о лимите в 100 тысяч рублей за один банковский перевод

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Госдумой принят закон о лимите в 100 тысяч рублей на разовый банковский перевод гражданами без открытия счета при упрощенной идентификации.
Законодательная мера позволит снизить риски отмывания денег, полученных преступным путем, а также финансирования террористов, которые обусловлены отсутствием лимита.
На данный момент при необходимости перевода более 15 тысяч рублей проводится идентификация клиента-физлица по упрощенной схеме. Максимальная сумма для перевода не ограничена, и достаточно лишь паспортных данных.
Это создает риск проведения непрозрачных операций. Закон вступит в силу через год после его официальной публикации.
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На данный момент при необходимости перевода более 15 тысяч рублей проводится идентификация клиента-физлица по упрощенной схеме. Максимальная сумма для перевода не ограничена, и достаточно лишь паспортных данных.
Это создает риск проведения непрозрачных операций. Закон вступит в силу через год после его официальной публикации.
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Никита Кротов