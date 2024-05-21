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Госдумой принят закон о лимите в 100 тысяч рублей за один банковский перевод

Госдумой принят закон о лимите в 100 тысяч рублей за один банковский перевод физлицами
21 мая 2024, 15:02
istockphoto.com/ArtemSam

istockphoto.com/ArtemSam

Госдумой принят закон о лимите в 100 тысяч рублей на разовый банковский перевод гражданами без открытия счета при упрощенной идентификации.
Законодательная мера позволит снизить риски отмывания денег, полученных преступным путем, а также финансирования террористов, которые обусловлены отсутствием лимита.

На данный момент при необходимости перевода более 15 тысяч рублей проводится идентификация клиента-физлица по упрощенной схеме. Максимальная сумма для перевода не ограничена, и достаточно лишь паспортных данных.



Это создает риск проведения непрозрачных операций. Закон вступит в силу через год после его официальной публикации.

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Майские заморозки не навредили урожаю подмосковной клубники
21 мая 2024, 15:28

Фото: Фотобанк МО

Майские заморозки, которые недавно несколько ночей фиксировались в Подмосковье, не отразятся в текущем сезоне на урожае клубники. В этом заверили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«В этом году майские заморозки не отразятся на урожае клубники. В одних хозяйствах ягода растёт теплицах, в других всходы укрывали нетканым материалом, что не позволило непогоде убить завязи», – пояснили в ведомстве РИА Новости.
В региональном Минсельхозпроде также подчеркнули, что сбор клубники в Коломне начнется уже 5 июня, а в Щёлкове – 20 июня. Подмосковная ягода поступит на прилавки торговых сетей, рынков и ярмарок.

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Губернатор Воробьёв оценил работу артели «Кузьминский» на основе ИИ
21 мая 2024, 15:07

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв познакомился с работой сельхозартели «Кузьминский» под Сергиевым Посадом. Там содержат высокопродуктивных коров, выращивают ценные культуры и применяют уникальные ИТ-технологии. Глава региона побеседовал с механизаторами и разработчиками комплекса доения, созданного на основе ИИ.
Одно из передовых аграрных хозяйств региона расположено в деревне Кузьмино. С 2010 года имеет статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота голштинской породы. Артель развивается по таким направлениям, как животноводство, растениеводство и технологии. Там работают около 100 агрономов, зоотехников, ветеринаров и ИТ-специалистов. Сегодня «Кузьминский» – один из лидеров по урожаю, производству молока и внедрению инноваций.

«В самом северном районе Сергиева Посада сейчас идёт посевная кампания. Прекрасно помним майские праздники – было холодно, и это отразилось на динамике посевной. Хочу сказать спасибо всем, кто занимается этим благородным трудом, за то, что предприятие настойчиво и профессионально инвестирует в Подмосковье. Очень надеюсь, что урожай будет достойным», – отметил Воробьёв.
Колхоз «Кузьминский» создали в 1962 году, а через 30 лет реорганизовали в АОЗТ. С 2015-го его возглавляет Олег Хахунов, сменивший отца, руководившего предприятием с 2000-х.

В хозяйстве – 2,2 тыс. коров, которые находятся на беспривязном содержании. В прошлом году надой составил около 9 тыс. тонн – почти 10 тыс. кг на животное. При этом среднем по хозяйствам Подмосковья этот показатель составляет 8 тыс. кг на корову.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Здесь был старый советский коровник, где содержалось 300 голов стада. Мы расширили его, и теперь в нём гораздо больше животных. Они здесь находятся круглогодично, главное – чтобы не мёрзли, были сухими и сытыми», – рассказал губернатору Хахунов.
Произведённое молоко отправляют, в том числе на Дмитровский молочный завод, где открыт сырный цех.

«В сырах важно высокое содержание белка. Наши коровы как раз дают такое молоко, и сыр получается очень хороший. У нас здесь семейное производство: я строитель, мама – ветеринарный врач, брат – инженер, с которым мы начали делать разработки», – отметил руководитель хозяйства.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Для работы фермы используются собственные разработки в современных технологиях. Так, система управления стадом «Арка» создана на основе искусственного интеллекта и превосходит зарубежные аналоги. С её помощью можно в режиме реального времени получать и анализировать данные о состоянии стада, прогнозировать развитие поголовья. «Арка» вышла на рынок. И уже более 50 хозяйств по всей России, а это свыше 70 тыс. голов дойного стада, используют эту программу.

Другая новация – робот добровольного доения Maslov.ai. Корова сама решает, когда ей нужно на дойку, а система выполняет все манипуляции: распознаёт и взвешивает животное, дает комбикорм, доит, анализирует качество молока. Это целиком российская технология, созданная специалистами хозяйства совместно с МФТИ и поддержанная Инновационным центром «Сколково». Она способна заменить импортные аналоги, как Lely и DeLaval.

В числе её разработчиков – Владимир Литвиненко из Мытищ и москвич Кирилл Горулёв.
«Робот позволяет создать ферму без людей. Мы приучаем коров к тому, чтобы они сами понимали, когда им нужно покормиться, когда подоиться. Это уменьшает затраты времени на переход животных с места, где они принимают пищу, до места, где дают молоко. Мы создаем комфортную среду для коров, у них не возникает стресса, и в тоге увеличивается надой молока», – рассказал Литвиненко.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Кузьминский» обеспечивает себя грубыми кормами для животных. Благодаря региональной программе хозяйство ввело в оборот 1 тыс. га пустующей земли, теперь на ней выращиваются пшеница, яровой ячмень, горох, рапс, картофель и соя.

Во время общения с губернатором механизатор Александр Бутырский рассказал, что на предприятие пришел давно. В 2013-м как молодой специалист получил субсидию на покупку квартиры и уже отметил новоселье.

«Я работаю здесь со школы, уже 13 лет. Живу в Сергиевом Посаде, а сюда приезжаю на работу. Она мне нравится, техника у нас хорошая – например, трактора. Сейчас сеем сою, второй год экспериментируем с ней. Надеемся, что всё получится», – сказал Бутырский.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Во время посещения хозяйства Воробьёву доложили о ходе весенне-полевых работ в округе. В Сергиевом Посаде посевная яровых завершена более чем наполовину – на 50,3%. Это зерновые, картофель, рапс, кукуруза. В работе заняты 10 предприятий.

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#подмосковье
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#сельское хозяйство
#экономика
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90% замороженных активов РФ потратят на помощь ВСУ
МИД Чехии: 90% замороженных активов РФ потратят на помощь ВСУ
21 мая 2024, 13:43

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Евросоюз принял решение использовать доходы от замороженных российских активов для поддержки ВСУ, Об этом заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.
«Мы одобрили в ЕС использование доходов от замороженных активов Центрального банка России для помощи Украине. До трех миллиардов евро только в этом году», — написал Липавский в социальной сети Х.

Он уточнил, что 90% замороженных российских активов будет потрачено на армию Украины.

Ранее стало известно, что Берлин готов поддержать предложенный Вашингтоном план по использованию доходов от замороженных активов РФ. Согласно агентству Bloomberg, немецкие официальные лица выразили готовность поддержать план США по направлению будущих доходов от российских активов в помощь Украине на сумму 50 млрд долларов.

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#сша
#евро
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#план
#ес
#запад
#рф
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«Газпром» откажется от дивидендов на фоне первых за 25 лет убытков
Власти предписали «Газпрому» не платить дивиденды по акциям за 2023 год
21 мая 2024, 02:37

Фото: istock / fortton

Кабинет министров РФ поручил профильным ведомствам не предусматривать выплату дивидендов компанией «Газпром» за 2023 год при подготовке проектов директив для участия в совете директоров. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
«Не предусматривать выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям», — сказано в распоряжении.
По результатам 2023 года, «Газпром» впервые за 25 лет отчитался об убытке в 629,085 млрд рублей. Основной акционер «Газпрома» с долей в 50,23% — правительство.

До этого сообщалось, что «Газпром» с начала 2024 года резко нарастил поставки газа в Китай по «Силе Сибири», превысив показатели за тот же период 2023 года на 37,4%.

Ранее стало известно, что «Булгаргаз» хочет отсудить у «Газпрома» 400 млн за прекращение поставок газа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Общественник Лобов раскрыл потребительское настроение россиян

Допсредства от изменения ставок НДФЛ пойдут на решение важнейших проблем

Россия планирует приостановить запрет на экспорт бензина
#правительство
#газпром
#рф
#акции
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Общественник Лобов раскрыл потребительское настроение россиян
Общественник Лобов: Расходы похожи на декабрьский ажиотаж
20 мая 2024, 17:12

Фото: iStock/Elena Katkova

Член комиссии Госсовета РФ по направлению «Малое и среднее предпринимательство», президент образовательной корпорации «Синергия» Вадим Лобов заявил о том, что потребительское настроение граждан нашей страны сейчас соответствует реалиям в экономике.
«Расходы похожи на декабрьский ажиотаж: дорогие покупки и повышенные траты. Это происходит в силу притока денег в экономику и кошельки граждан и снижения доступности товаров и услуг. В Россию возвращается капитал. Доходы от экспорта нефти и газа растут. МРОТ повышен на треть, мужчины получают крупные выплаты за участие в СВО», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Лобов.

Также он отметил такой фактор, влияющий на настроения россиян, как минимальный уровень безработицы.

Специалист добавил, что нынешняя ситуация сложная, но она создает благоприятные условия для запуска новых производств в России.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил о важности разговора о трансформации российской налоговой системы.

«Важно, что обсуждаем прежде всего и с малым, и со средним, и с крупным бизнесом. И то, что не просто представители объединений, но и, собственно говоря, сами бизнесмены будут участвовать в работе экспертного совета, говорит об абсолютной открытости этой процедуры», — прокомментировал в беседе с RT Чаплин.

Ранее сообщалось, что с 20 мая в Государственной думе Российской Федерации начнётся публичное обсуждение различных подходов к модернизации налоговой системы.

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#выплаты
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#траты
#россияне
#экономика
#налоги
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Допсредства от изменения ставок НДФЛ пойдут на решение важнейших проблем
Силуанов: если изменятся ставки НДФЛ, допсредства направятся на решение проблем
20 мая 2024, 15:54

Фото: сайт Кремля

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в случае изменения ставок налога на доходы россиян дополнительные средства должны быть распределены и использованы для решения ключевых социальных проблем и обеспечения развития страны.
При этом, как отметил он, конкретные параметры изменений налога на доходы для различных категорий граждан находятся еще на стадии разработки и уточнения, передает РИА Новости.

Силуанов подчеркнул необходимость того, чтобы налогоплательщики четко видели, как используются дополнительные налоговые поступления. Он заключил, что эти средства будут направлены на социальное развитие страны и решение ее наиболее насущных проблем.

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#доходы
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#рф
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60 подмосковных компаний стали участниками бизнес-форума в Балашихе
20 мая 2024, 15:33

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

60 компаний Московской области собрал двухдневный форум «Мой бизнес. Скоро лето. 100% Подмосковье», который провели в балашихинском парке «Пехорка». Это производители продуктов, мебели, одежды, сувениров, канцтоваров и многого другого, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева провела встречу с бизнесом. Участниками стали 10 предпринимателей.
«Эта выставка – четвёртая в череде ярмарок подмосковных брендов и первое событие Дня российского предпринимательства. Это праздник для компаний, которые получают уникальную возможность представить свою продукцию потенциальным клиентам. Посетители приходят сюда семьями, чтобы интересно провести выходной и купить что-то красивое и интересное. Выставку посетили около 10 тыс. человек», – рассказала Зиновьева.
Мероприятие состоялось в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Участники посетили на открытом воздухе информационные сессии, практические занятия, творческие мастер-классы, разыграли подарки. Предприниматели также смогли проконсультироваться у сотрудников центра «Мой бизнес» по поводу получения поддержки, найти новых партнёров.
«Бренды компаний-участников ярмарки и встречи с бизнесом входят в реестр «100% Подмосковье». Это один из инструментов повышения узнаваемости подмосковной продукции среди потребителей. Вступить в реестр просто – пошаговая инструкция размещена на вкладке с одноимённым названием», – отметила зампред.
Информация о будущих мероприятиях для подмосковного бизнеса доступна на Инвестиционном портале региона.

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#московская область
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В США могут остановиться ядерные реакторы
20 мая 2024, 11:11

Фото: istock / Ruma Aktar

В США ядерные реакторы могут остановиться из-за запрета на импорт российского урана, сообщает РИА Новости.
Российский уран составляет треть всего ядерного топлива, используемого на американских атомных электростанциях.

«Попытки заменить российский уран уже предпринимались, но это не удавалось — доходило до остановки реакторов», — отметил первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский.
Научные сотрудники Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Мэтт Боуэн и Пол Даббар утверждают, что прекращение поставок урана из России приведет к проблемам в США — рост цен на электроэнергию может превысить текущие темпы инфляции.

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#сша
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#остановки
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#сотрудники
#лавров
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Россия планирует приостановить запрет на экспорт бензина
РБК: правительство России одобрило приостановку запрета на экспорт бензина
20 мая 2024, 02:47

Фото: iStock/kckate16

Правительство России согласовало приостановку временного запрета на экспорт бензина, передает РБК со ссылкой на источник.
Издание отмечает, что данную информацию также подтвердило Министерство энергетики. Уточняется, что это решение было принято на фоне насыщения рынка топливом и завершения внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).

Напомним, запрет на экспорт бензина был введен с 1 марта по 31 августа 2024 года. Ограничения не затрагивают экспорт в рамках межправительственных соглашений и поставок в страны ЕАЭС. В прошлом году эмбарго было введено с сентября по ноябрь. Эта мера была разработана для поддержания стабильной ситуации во время весенних полевых работ и сезона отпусков, а также во время ремонта нефтеперерабатывающих заводов.

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