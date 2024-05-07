Сбербанк сохранил дневные ограничения на переводы после новых правил Центробанка

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Сбербанк сохранил ограничения на число и размер денежных переводов в сутки, несмотря на вступление в силу нового закона, отменяющего комиссии за переводы между счетами одного клиента до 30 млн рублей в месяц. Об этом сообщает «РБК».
По данным издания, максимальный лимит на операции в приложении «Сбербанк Онлайн» составляет 2 миллиона рублей в сутки при использовании биометрических данных. Клиенты могут пееводить только 1 миллион рублей через СБП и еще 1 миллион по номеру счета за один день.
Известно, что в мобильном приложении «Сбера» данные ограничения действуют уже давно. В финансовой организации отметили, что ограничения необходимы для соблюдения банком требований законодательства и снижения рисков.
Ранее финансовый эксперт Никита Конев озвучил самые вредные советы по финансовой грамотности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Известно, что в мобильном приложении «Сбера» данные ограничения действуют уже давно. В финансовой организации отметили, что ограничения необходимы для соблюдения банком требований законодательства и снижения рисков.
Ранее финансовый эксперт Никита Конев озвучил самые вредные советы по финансовой грамотности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак