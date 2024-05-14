Следователям хотят разрешить приостанавливать банковские операции без суда

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Следователям предлагается разрешить приостанавливать банковские операции без суда, пишет ТАСС.
С такой инициативой выступил исполняющий обязанности главы МВД России Владимир Колокольцев. По его словам, нужно наделить органы предварительного расследования полномочиями приостанавливать операции.
Также следует дать им возможность получать информацию банков и операторов связи без судебного решения в случаях, не требующих отлагательств.
Помимо этого Колокольцев отметил, что поведение мигрантов создает напряженность в обществе. При этом на долю иностранных граждан приходится всего четыре процента совершенных в России преступлений.
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Также следует дать им возможность получать информацию банков и операторов связи без судебного решения в случаях, не требующих отлагательств.
Помимо этого Колокольцев отметил, что поведение мигрантов создает напряженность в обществе. При этом на долю иностранных граждан приходится всего четыре процента совершенных в России преступлений.
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Алёна Самарева