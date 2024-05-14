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Следователям хотят разрешить приостанавливать банковские операции без суда

МВД предлагает разрешить следствию приостанавливать банковские операции без суда
14 мая 2024, 17:10
Фото: Istock/Dragos Condrea

Фото: Istock/Dragos Condrea

Следователям предлагается разрешить приостанавливать банковские операции без суда, пишет ТАСС.
С такой инициативой выступил исполняющий обязанности главы МВД России Владимир Колокольцев. По его словам, нужно наделить органы предварительного расследования полномочиями приостанавливать операции.

Также следует дать им возможность получать информацию банков и операторов связи без судебного решения в случаях, не требующих отлагательств.



Помимо этого Колокольцев отметил, что поведение мигрантов создает напряженность в обществе. При этом на долю иностранных граждан приходится всего четыре процента совершенных в России преступлений.

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#следователи
#мвд
#банки
#россия
Южная Корея готова помочь Украине
Президент Южной Кореи: страна готова помогать Украине
14 мая 2024, 17:38

Фото: iStock/Aleksandra Aleshchenko

Южная Корея готова продолжать сотрудничать с Украиной и оказывать стране помощь, сообщает телеканал MBC.
Об этом заявил южнокорейский лидер Юн Сок Ель по результатам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Юн Сок Ель, правительство Южной Кореи активно участвует в усилиях международного сообщества по достижению мира и послевоенного восстановления на Украине.

В свою очередь, Зеленский позвал Юн Сок Еля на конференцию мира в Швейцарии. Она пройдет с 15 по 16 июня. Также он попросил его «активнее» помогать Киеву.

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#южная корея
#украина
#финансирование
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Военэксперт Леонков назвал основную причину визита Блинкена в Киев
Военэксперт Леонков: Причина приезда Блинкена – неудачи ВСУ
14 мая 2024, 17:16

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев связан с неудачами украинской армии на фронте.
«Одной из причин визита Блинкена в Киев стали успехи наших войск на харьковском направлении. Это оказалось внезапным для ВСУ. И это наступление «проспала» разведка НАТО, которая мониторит линию боевого соприкосновения. Перед этим были удары по военной инфраструктуре, и, скорее всего, попали в те склады, на которые шли пакеты помощи», — пояснил в беседе с «Известиями» Леонков.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев заявил, что вооружение из нового пакета помощи США уже поступает на Украину.

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#вооружение
#нато
#всу
#киев
#блинкен
#разведка
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Володин раскритиковал Мурашко за его предложение заменить врачей на ИИ
Володин: проблема нехватки кадров в медицине важнее развития ИИ
14 мая 2024, 17:15

Фото: iStock/megaflopp

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает проблему нехватки кадров в медицине важнее развития искусственного интеллекта в этой области. Таким образом, он раскритиковал позицию кандидата на пост главы Минздрава России Михаила Мурашко касаемо данного вопроса.
«Вы (Мурашко – ред.) сейчас так подробно и воодушевленно рассказывали про искусственный интеллект. Никакой искусственный интеллект не заменит врача... Было бы лучше, если бы мы здесь обсудили вопросы дефицита кадров, а вы предлагаете нам там, где дефицит кадров, заменить, это всё искусственным интеллектом», – отметил Володин в ходе пленарного заседания.
По словам председателя Госдумы, в региональных больницах дефицит кадров составляет до 80%. В частности, отмечается нехватка педиатров и специалистов узких направленностей. Володин убеждён, что искусственный интеллект должен идти вместе с врачами.

Володин указал Мурашко, что его главной задачей является профессиональная подготовка врачей, которые потом действительно пойдут работать в эти больницы, где сейчас наблюдается дефицит кадров.

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#вячеслав володин
#михаил мурашко
#искусственный интеллект
#медицина
#врачи
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Госдума утвердила кандидатуры на посты федеральных министров
Госдума утвердила кандидатов на посты министров в новом правительстве
14 мая 2024, 17:03

Фото: iStock/Oleg Elkov

Госдума утвердила кандидатуры на посты федеральных министров.
Антон Алиханов утверждён на пост министра промышленности и торговли.

Михаила Дегтярёва утвердили на должность министра спорта.

Сергей Кравцов остался на прежнем месте, возглавляя министерство просвещения.

Оксану Лут утвердили на должность министра сельского хозяйства.

Ольга Любимова осталась возглавлять Минкультуры, а Михаил Мурашко – Минздрав.

Антона Силуанова утвердили на пост министра финансов.

Роман Старовойт, экс-губернатор Курской области, назначен министром траснпорта.

Сергей Цивилев назначен министром энергетики.

После утверждения кандидатур Госдумой министров назначит президент России Владимир Путин. А министров силового блока, МИД и глав спецслужб он назначит после консультаций с Совфедом.

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#госдума
#министр
#министерство
#кандидаты
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Нарышкин: Запад хотел бы истощить ресурсы РФ в ходе возможного конфликта
14 мая 2024, 16:43

Фото: сайт Кремля

Кандидат на должность директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что Запад в случае потенциального полномасштабного конфликта с Россией хотел бы истощить ее ресурсы, а также возложить ответственность за произошедшее на Москву и евразийские страны. Об этом Нарышкин сообщил журналистам после консультаций в Совете Федерации.
Нарышкин отметил, что у СВР имеется информация о том, что ряд западных политиков считает возможным развязать этот конфликт для удержания своей гегемонии, но при этом есть ответственные политические деятели, которые против этого. Он также добавил, что западный блок сочтет конфликт крайне выгодным для себя и «достаточно безопасным».

Напомним, ранее Нарышкин не исключил контакты с руководителем ЦРУ в ближайшее время. Последний разговор Нарышкина и Бернса состоялся в конце июня прошлого года по телефону.

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#конфликт
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#сша
#россия
#страны
#данные
#война
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Совфед признал состоявшимися консультации по кандидатам глав ведомств
14 мая 2024, 16:35

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

Совет Федерации признал состоявшимися консультации по кандидатурам глав силовых ведомств. Об этом сообщается в постановлении ведомства.
Отмечается, что были проведены консультации по предложенным президентом России кандидатурам Андрея Белоусова, Владимира Колокольцева, Александра Куренкова, Константина Чуйченко и Сергея Лаврова на должности соответственно Минобороны, МВД, МЧС, Минюста и МИД. Также были рассмотрены кандидатуры на посты глав ряда федеральных силовых ведомства.

Документ с сопроводительным информационным письмом направлен президенту.

Постановление о признании консультации состоявшейся вступит в силу со дня его принятия.

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#совет федерации
#министерство
#министр
#кандидаты
#россия
#владимир путин
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Зеленский на этой неделе посетит Испанию для подписания соглашения о безопасности
Зеленский 17 мая посетит Испанию для подписания соглашения о безопасности
14 мая 2024, 16:26

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент Украины Владимир Зеленский 17 мая посетит Испанию для подписания с премьер-министром страны Педро Санчесом соглашения между Киевом и Мадридом об обеспечении безопасности. Об этом сообщает телеканал TVE.
Отмечается, что в пятницу король Испании Филипп VI примет Зеленского в своём дворце в Мадриде. После этого глава государства и его супруга Летисия дадут обед в честь украинского президента.

Ранее газета Pais писала, что по этому соглашению Испания будет обязана оказывать военную помощь Украине в долгосрочной перспективе, сотрудничать в обучении вооружённых сил и развитии оборонной промышленности Украины и обмениваться данными из области разведки и кибербезопасности.

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#испания
#украина
#владимир зеленский
#соглашение
#безопасность
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Глава офиса Зеленского выдвинул наглые предложения союзникам
Ермак попросил союзников передать Киеву замороженные активы России
14 мая 2024, 16:17

Фото: iStock/Silent_GOS

Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак предложил странам-союзницам тратить на Украину 0,25% своего ВВП, а также передать ей замороженные российские активы. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Он отметил важность того, чтобы союзники Украины тратили на военную помощью для неё 0, 25% своего ВВП, а также разблокировали замороженные активы России в размере 300 миллиардов долларов.

Ермак также предложил западным странам обозначить чёткие временные рамки вступления Украины в НАТО. Это должно произойти не позднее июля 2028 года.

Такими действиями, подчеркнул Ермак, НАТО покажет России, что она не получит выгоды от продолжения конфликта.

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#украина
#ввп
#активы
#сша
#евросоюз
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Армения потребовала вывести группы российских пограничников
Бортников: российские пограничники охраняют границу Армении с Турцией и Ираном
14 мая 2024, 15:56

Фото: iStock/alexis84

Армения потребовала вывести временные оперативные группы российских пограничников. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора ФСБ России Александр Бортников в ходе пленарного заседания в Совфеде.
Он подчеркнул, что требования Еревана были услышаны, поэтому принято решение о выводе временных оперативных групп пограничников.

Вместе с этим, власти страны попросили закрыть российский пограничный пункт в аэропорту «Звартноц» в Ереване. В ближайшее время это также будет сделано.

При этом, по словам Бортникова, российские пограничники всё же останутся в Армении и будут охранять границу страны с Турцией и Ираном по просьбе армянской стороны.

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#армения
#россия
#граница
#пограничники
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