Господдержка ДНР приблизилась к 4 млрд, а активность бизнеса выросла на 22%

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Государственная поддержка Донецкой Народной Республики приблизилась к 4 миллиардам рублей, а активность бизнеса выросла на 22%. Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин для ТАСС.
«Общий объем поддержки предпринимательства в республике в 2024 году приблизился к 4 миллиардам рублей, что положительно отразилось на предпринимательской активности: сегодня в ДНР более 93 тысяч хозяйствующих субъектов и 25 тысяч самозанятых. Это на 22% выше показателей 2023 года», — рассказал Пушилин агентству.
Также в республике наблюдается увеличение инвестиционной активности. По словам главы ДНР, это произошло благодаря введению свободной экономической зоны в регионе. К тому же он отметил отлаженное введение проектов Корпорацией развития Донбасса в формате единого окна.
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Иван Мусатов