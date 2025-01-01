Одним банком меньше: Росбанк окончательно присоединился к Т-банку

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В только что наступившем 2025 году уже есть достаточно важные финансовые новости. Росбанк завершил процедуру присоединения к Т-банку (бывший «Тинькофф банк» - прим. ред.) в качестве одного из филиалов.
Соответствующее сообщение опубликовано в телеграм-канале организации «Т-технологии», являющейся головной структурой Т-банка. В уже прошедшем 2024 году на собрании акционеров компании «ТКС холдинг», являющейся владельцем Т-банка, большинством голосов была одобрена интеграция Росбанка в промышленно-финансовую группу.
Владельцы акций также приняли решение о проведении дополнительной эмиссии, так для осуществления сделки потребовался добавочный финансовый источник. По оценкам Международных стандартов финансовой отчётности (МФСО), Росбанк был оценён в 105% от стоимости его активов по итогам 2023 года.
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