Госслужащим в России повысят зарплаты
Депутат Госдумы Алексей Говырин, входящий в партию «Единая Россия», сообщил, что с 1 октября в России произойдет увеличение зарплат для определённых категорий государственных служащих на 7,6%.
Такое решение основано на проекте поправок к правительственному постановлению, который предусматривает повышение коэффициента индексации с 4,5% до 7,6% в связи с ростом инфляции.
Говырин отметил, что осенняя индексация коснется только федерального бюджета. Решения по повышению зарплат для работников региональных органов власти и отдельных организаций будут приниматься на региональном уровне.
Повышение затронет сотрудников Росгвардии, МВД, ФСИН, ФССП, ФПС, таможенных служб, фельдъегерской связи и военнослужащих.
Также напомнили, что с 1 августа 2025 года будет произведён перерасчёт пенсий для работающих пенсионеров.
Читайте также: