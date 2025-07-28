Госслужащим в России повысят зарплаты

28 июля 2025, 05:01

С 1 октября зарплаты госслужащих вырастут на 7,6%

Фото: iStock/Konstantin Gavrilov

Депутат Госдумы Алексей Говырин, входящий в партию «Единая Россия», сообщил, что с 1 октября в России произойдет увеличение зарплат для определённых категорий государственных служащих на 7,6%.