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Госслужащим в России повысят зарплаты

С 1 октября зарплаты госслужащих вырастут на 7,6%
Фото: iStock/Konstantin Gavrilov

Депутат Госдумы Алексей Говырин, входящий в партию «Единая Россия», сообщил, что с 1 октября в России произойдет увеличение зарплат для определённых категорий государственных служащих на 7,6%.



Такое решение основано на проекте поправок к правительственному постановлению, который предусматривает повышение коэффициента индексации с 4,5% до 7,6% в связи с ростом инфляции.

Говырин отметил, что осенняя индексация коснется только федерального бюджета. Решения по повышению зарплат для работников региональных органов власти и отдельных организаций будут приниматься на региональном уровне.

Повышение затронет сотрудников Росгвардии, МВД, ФСИН, ФССП, ФПС, таможенных служб, фельдъегерской связи и военнослужащих.

Также напомнили, что с 1 августа 2025 года будет произведён перерасчёт пенсий для работающих пенсионеров.

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