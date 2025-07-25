Стало известно, как понижение ключевой ставки отразится на ипотеке
Риелтор Апрелев: проценты по ипотеке уменьшат после снижения ключевой ставки
Снижение ключевой ставки до 18% приведет к понижению банками процентов по ипотеке. Так считает вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
«Надо понимать, что снижение одно и снижение второе — это прекрасно, и цифры уже неплохие. Но вопрос в том, что для потенциального покупателя психологически важен тренд. Он сейчас наметился, но на данный момент он не является для большинства людей абсолютно устойчивым. Поэтому как минимум третьего подряд снижения все точно будут ждать», — отметил Апрелев в беседе с Общественной Службой Новостей.
Он пояснил, что оживление рынка недвижимости произойдет только в случае третьего понижения ключевой ставки. Тогда многие потенциальные покупатели будут рассматривать покупку квартир для своих целей. Тем не менее никакого ажиотажа не ожидается.
Апрелев предположил, что банки понизят ставки по ипотеке до 20%. При этом активный рост покупательского спроса стоит ожидать только при ключевой ставке в 12-14%, заключил эксперт.
При этом «Москва 24» со ссылкой на Центробанк пишет, что уменьшение ключевой ставки до 18% обусловливается более быстрым, чем ожидалось, снижением инфляции, а также замедлением роста внутреннего спроса.
«По прогнозу Центробанка, уже в 2025 году инфляция снизится до 6–7%, вернется к 4% в 2026 году и будет находиться в этих пределах в дальнейшем», — отмечает издание.
На сегодняшний день экономика постепенно возвращается к сбалансированному росту, говорится в материале.