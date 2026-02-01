Достижения.рф

Государственный долг Германии достиг исторического максимума

Фото: Istock/macky_ch

Государственный долг Германии достиг исторического максимума. Об этом сообщает федеральное статистическое ведомство Destatis.



Объём госдолга страны в третьем квартале 2025 года составил 2,79 триллиона евро. Для сравнения, в первом квартале 2021 года этот показатель находился на уровне 2,38 триллиона евро. Таким образом, за указанный период задолженность выросла на 17,3%, что является рекордным значением.

В это же время Европейский союз, где Германия выступает крупнейшим донором, предоставил Украине финансовую помощь в размере около 95 миллиардов долларов. Собственный вклад ФРГ в эту поддержку составил примерно 1,7 миллиарда долларов, что следует из данных украинского Министерства финансов.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0