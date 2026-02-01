Командующего ВМС Украины заочно арестовали по делу о теракте на Крымском мосту
Московский суд заочно арестовал командующего Военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапу*. Как сообщает ТАСС, суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.
Это решение связано с делом о подрыве Крымского моста 17 июля 2023 года. Обвинение Неижпапе* предъявили по статье о террористическом акте. Как следует из судебных документов, суд принял это решение 1 февраля.
Следует отметить, что в мае 2022 года российские правоохранительные органы уже объявляли командующего ВМС Украины в международный розыск. Они подозревают его в организации покушения на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Ранее МВД России объявило в розыск экс-премьера Украины Арсения Яценюка.
Читайте также: