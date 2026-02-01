Запад призвали брать пример с Путина в контроле над олигархами

01 февраля 2026, 08:52

Политолог Крайнер: Западу надо взять пример с Путина по борьбе с олигархией

Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала норвежского специалиста по геополитике Гленна Дизена заявил, что западным странам стоит изучить российский опыт регулирования отношений с крупным бизнесом.





Крайнер утверждает, что во многих западных странах фактически правит олигархия, которая не несёт достаточной ответственности.



В качестве примера иной модели он привёл ситуацию в России. Эксперт напомнил о событиях в 1990-х годах и о том, как изменилась ситуация после прихода к власти Владимира Путина в 2000 году.

«Он [Путин] собрал всех олигархов и установил правила, сказав: «...Продолжайте управлять своими бизнесами, продолжайте получать прибыль, но вы должны правильно платить налоги, хорошо относиться к своим сотрудникам», — отметил политолог.