МВД России объявило в розыск экс-премьера Украины Арсения Яценюка
Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Эту информацию приводит РИА Новости из базы данных ведомства.
Согласно сведениям МВД, правоохранительные органы разыскивают Яценюка по статье Уголовного кодекса.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК... переобъявлен», — указано в документе.Следует отметить, что российские силовые структуры уже объявляли украинского политика в розыск. В настоящий момент в базе МВД появилась актуальная информация.
Ранее стало известно, что экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак приглашал в Киев специалистов по эзотерическим практикам. По имеющимся сведениям, для проведения ритуалов участники группы использовали различные травяные смеси и жидкости, а также изготавливали фигурки.