МВД России объявило в розыск экс-премьера Украины Арсения Яценюка

Арсений Яценюк (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Эту информацию приводит РИА Новости из базы данных ведомства.



Согласно сведениям МВД, правоохранительные органы разыскивают Яценюка по статье Уголовного кодекса.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК... переобъявлен», — указано в документе.
Следует отметить, что российские силовые структуры уже объявляли украинского политика в розыск. В настоящий момент в базе МВД появилась актуальная информация.

Ольга Щелокова

