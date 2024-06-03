Государство продало долю в компании-производителе минеральной воды «Ессентуки»

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Государственное акционерное общество «Кавминкурортресурсы» вышло из числа акционеров «Холдинг Аква». Эта компания выпускает минеральную воду популярных торговых марок «Ессентуки» и «Нарзан».
Долю государства в холдинге выкупили частные акционеры, сообщает «РБК». По информации источника издания, сделка была закрыта на прошлой неделе. После ее завершения владельцем 100 процентов активов «Холдинга Аква» стало частное ООО «Аква Инвестиции». Окончательная сумма сделки, как и другие подробности покупки акций, не разглашаются.
По словам генерального директора АО «Холдинга Аква», крупнейший российский недропользователь «Кавминкурортресурсы» останется важным стратегическим партнёром фирмы. Он также добавил, что компании вместе прошли нелёгкий путь и сумели очистить российский рынок от контрафактной продукции.
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Александр Бойцов