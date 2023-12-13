Суд изъял российский холдинг предприятий ВПК у экстремистов с Украины

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Суд в Волгоградской области закрытом режиме удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ, потребовавшая передать Росимуществу принадлежавший украинским экстремистам холдинг предприятий военно-промышленного комплекса. Об этом информирует «Коммерсантъ».
В публикации сказано, что государству перешли компании в Свердловской и Волгоградской областях. Также решение суда затронуло предприятия на территории Ярославской области и республики Татарстан.
Изделия, которые производят эти предприятия, используются, в частности, для производства танков, самолетов и вертолетов.
Как заявил заместитель Генерального прокурора России Ткачев Игорь, объекты холдинга имеют особую значимость для обороноспособности РФ и не могут принадлежать людям, выступающим против государства.
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