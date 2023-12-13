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Суд изъял российский холдинг предприятий ВПК у экстремистов с Украины

«Ъ»: подконтрольный спонсорам ВСУ холдинг предприятий ВПК передан Росимуществу
13 декабря 2023, 08:18
Фото: istock / andriano_cz

Фото: istock / andriano_cz

Суд в Волгоградской области закрытом режиме удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ, потребовавшая передать Росимуществу принадлежавший украинским экстремистам холдинг предприятий военно-промышленного комплекса. Об этом информирует «Коммерсантъ».

В публикации сказано, что государству перешли компании в Свердловской и Волгоградской областях. Также решение суда затронуло предприятия на территории Ярославской области и республики Татарстан.

Изделия, которые производят эти предприятия, используются, в частности, для производства танков, самолетов и вертолетов.

Как заявил заместитель Генерального прокурора России Ткачев Игорь, объекты холдинга имеют особую значимость для обороноспособности РФ и не могут принадлежать людям, выступающим против государства.

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#рф
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Женщина-пастор разочаровалась в церкви и решила стать порномоделью
Toronto Sun: В Бразилии пастор разочаровалась в церкви и стала порномоделью
13 декабря 2023, 08:10

Фото: istock / fabioderby

В Бразилии бывшая модель Ана Акива стала пастором, а после разочарования в церкви создала себе страницу на OnlyFans. Об этом пишет Toronto Sun.

Ранее девушка была довольно популярна и участвовала в конкурсе красоты «Мисс Бум-Бум». В 2015 году отказалась от модельной карьеры и уверовала, присоединившись к Евангельской церкви Фуксико и даже стала проповедницей. 

Сейчас она говорит, что  разочаровалась в церкви и хочет стать порномоделью. 

«Я увидела, что церковная среда очень коррумпирована, — утверждает женщина. — Она даже хуже, чем мирская, потому что в церкви проповедуют одно, а живут совсем по-другому. Не все такие, но большая часть», — поделилась Акива.
Она рассказала, что ее бывший супруг-священник 6 лет насильно удерживал ее в общине, не разрешал работать за пределами дома и искать новых друзей. Ана отметила, что большинство женщин в Евангельской церкви Фуксико подвергаются унижениям и ограничены в правах.

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В Госдуме предложили трудовым коллективам отправить заработок бойцам спецоперации
Милонов предложил трудовым коллективам отдать дневной заработок бойцам СВО
13 декабря 2023, 07:08

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов выдвинул предложение трудовым коллективам РФ перечислить свой дневной заработок для поддержки участников специальной военной операции к Новому году. Об этом сообщают РИА Новости.

«Прикладная помощь фронту тоже никогда не помещает. В Петербурге мы проводим акцию «Один день для победы». Трудовые коллективы перечисляют свой дневной заработок на помощь нашим военным. Было бы здорово, если бы наш опыт получил распространение по всей стране», — заявил депутат. 
Он также отметил, что российским военным нужна поддержка не только перед праздниками. Парламентарий заявил, что лучшей поддержкой для военнослужащих в новом году станет окончательная перенастройка всего государства на победу в СВО.

Ранее сообщалось, что Глава МВД обратился к Володину из-за рейдов депутатов по наливайкам. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Назван средний ценник новогодней ели и украшений для дома
«Авито»: новогодняя ель, игрушки и декор обойдутся в среднем в 5-8 тысяч рублей
13 декабря 2023, 06:28

Фото: istockphoto.com/dmf87

За последний месяц продажи елок и новогодних украшений на платформе «Авито» выросли, по данным аналитиков сервиса. Продажи живых елей выросли на 55,5 процента, средняя цена дерева высотой до 1,5 метра составила 1 520 рублей. Особенно популярными оказались небольшие ели в горшках.
В продажах по-прежнему лидируют искусственные елки, составляя 63 процента от всех сделок. Их спрос вырос на 19 процентов. Большинство покупателей (67,5 процента) предпочли новые искусственные ели, средняя цена которых составила 5 195 рублей, тогда как уже использованные стоят около 3 040 рублей. Небольшие искусственные елочки можно приобрести от 200 рублей.

Продажи новогодних игрушек за ноябрь и середину декабря выросли на 26,5 процента. Средний комплект таких игрушек приобретается за 2 400 рублей, а отдельную игрушку можно приобрести от 25 рублей. Среди популярных товаров — советские игрушки. Их продажи за год выросли на 60 процентов, а к 2021 году увеличились более чем в два раза, при средней стоимости в 1 140 рублей за одну винтажную игрушку.

В 2023 году в три раза выросла популярность игрушек из картонажа, цена которых в среднем составила 2 050 рублей. Также выросла спрос на ватные елочные игрушки из СССР на 44 процента, средняя цена которых — 1 280 рублей. Продажи стеклянных советских игрушек выросли на 56,5 процента, при средней стоимости в 580 рублей.

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Daily Mail: Пожилые супруги завели любовников и спасли брак
13 декабря 2023, 06:05

Фото: iStock/Valerii Apetroaiei

В США пожилая пара из штата Флорида заявила, что спасти брак им помогло решение завести любовников. Об этом пишет Daily Mail.
В публикации говорится, что 63-летний Эверетт Харлоу и 60-летняя Лиза Вэн Сэнд поженились в 1987 году. Супруги всегда обсуждали проблемы во взаимоотношениях открыто и ещё в 2010 поняли, что не смогут удовлетворять потребности друг друга в полной мере. Перед этим Харлоу изменил Сэнд с их общей знакомой и сразу признался в этом жене.

Оказалось, что мужчина нуждается в сексе с женщинами с более высоким половым влечением, чем у Сэнд. В свою очередь, его супруге недоставало романтики, и пара решила завести любовников, которые бы заполнили пробелы.

С того момента Сэнд и Харлоу поменяли несколько любовником. По словам женщина, у них с мужем не было секса уже несколько лет, однако их отношения крепче, чем когда-либо раньше. 

Пара отметила, что они не ревнуют друг друга к любовникам.

«Мы прекрасно проводим с ними время, но в конечном счете всегда будем выбирать друг друга», — цитирует издание слова Лизы Вэн Сэнд.

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#женщина
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#отношения
#любовь
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Центробанк: появилась мошенническая схема с обновленной купюрой в 5000 рублей
Центробанк: появилась мошенническая схема с обновленной купюрой в 5000 рублей
13 декабря 2023, 06:02

Фото: iStock/scyther5

В Банке России была обнародована схема мошенничества, активно используемая в последние месяцы и связанная с новой 5000-рублевой банкнотой. Эта схема позволяет мошенникам выманивать деньги и имущество у россиян как в онлайне, так и офлайн.
По сообщению, мошенники звонят гражданам и убеждают их проверить аутентичность наличных, включая новые 5000-рублевые купюры. Для этого они предлагают скачать приложение «Банкноты Банка России» на свой телефон.

Такое приложение действительно существует, однако мошенники посылают жертвам ссылку на фальшивую программу, визуально схожую с официальной.

«После установки этого приложения злоумышленники получают удаленный доступ к телефону потерпевшего и, в свою очередь, к банковским приложениям и счетам», — пояснили в Центральном Банке.

Кроме того, появился еще один метод обмана, связанный с купюрами номиналом в 5000 рублей, где аферисты под вымышленным предлогом работников социальных служб посещают квартиры граждан и уговаривают обменять старые 5000-рублевые купюры на «новые», вручая подобные фальшивки наивным людям.

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#телефон
#мошенники
#квартиры
#приложения
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Пулково поднимет тарифы для региональных рейсов на 20%
13 декабря 2023, 05:57

Фото: iStock/Sitikka

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует впервые за пять лет увеличить тарифы в Санкт-Петербургском аэропорту Пулково, пишет «Коммерсант».
Согласно предложенному проекту приказа от ФАС, стоимость рейсов из регионов вырастет на 20%.

Согласно информации из проекта, сбор за взлет и посадку для внутренних рейсов (за исключением направлений в Москву) впервые с 2019 года увеличится на 20% до 433 рублей за тонну максимальной взлетной массы. Также предлагается увеличить на 20% плату за обеспечение авиационной безопасности до 397 рублей и на 21% за использование терминала «Пулково-1» до 115 рублей с каждого пассажира.

Три года назад ФАС частично сняла регулирование тарифов в аэропорту Пулково. Однако базовый перевозчик аэропорта, компания «Россия», обратился в ведомство, выразив опасения о возможном риске снижения пассажиропотока. Повышение тарифов в 2021 году только на маршруте Москва-Петербург повлекло за собой увеличение расходов компании на 130 миллионов рублей.

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#москва
#россия
#фас
#компании
#петербург
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«Дочка» VK хочет приобрести школу английского, которую РФ выкупила у иностранцев
13 декабря 2023, 05:31

Фото: iStock/Motortion

Онлайн-образовательная платформа «Учи.ру», входящая в состав социальной сети VK, выразила желание приобрести 100% акций Международной компании (МК) ООО «Рашмор», владеющей сетью школ английского языка Ufirst. Эта информация была обнародована в базе юридических решений Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Как утверждает «Коммерсант», ссылаясь на опубликованное решение ФАС, ООО «Учи.Ру Плюс» обратилось с запросом о покупке 100% доли в уставном капитале компании МК ООО «Рашмор».

Последняя контролирует сеть школ английского языка UFirst, созданную после покупки российского бизнеса English First у иностранного владельца.

Социальная сеть VK на данный момент является собственником ста процентов акций платформы «Учи.ру». Сделка на сумму 8,7 млрд рублей была завершена в феврале.

В 2023 году чистая выручка выросла на 30,8%, достигнув отметки в 3 млрд рублей, а чистая прибыль увеличилась в восемь раз, составив 775,6 млн рублей. Школы Ufirst находятся в 15 локациях в Санкт-Петербурге, Москве и Новосибирске. Эксперты предполагают, что стоимость сделки может составить от 100 до 150 млн рублей.

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#покупки
#компании
#онлайн
#социальная сеть
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В России создадут новую снайперскую винтовку
13 декабря 2023, 04:55

Фото: iStock/Artem Zakharov

В России на данный момент разрабатывается новая легкая снайперская штурмовая винтовка, которая будет иметь возможность использовать разные типы патронов.
Это оружие будет способно работать в режиме автоматической стрельбы. По словам Владислава Лобаева, основателя компании-разработчика Lobaev Arms, первые экспериментальные образцы планируется подготовить к февралю—марту.

«В настоящее время мы разрабатываем новую полуавтоматическую винтовку для замены моделей „Смерш“ и „Счетчик“. Отличие этой винтовки заключается в том, что ее габариты будут сравнимы с автоматом», — сообщил Лобаев в интервью РИА Новости.
По его словам, вес винтовки составит 3,6 килограмма, что на килограмм меньше, чем у модели «Счетчик» и у иностранных аналогов этого калибра. Особенностью этого оружия будет возможность использовать разные «личинки». С их помощью винтовка сможет работать как снайперская или как автомат. Первые партии этой винтовки ожидаются к февралю—марту 2024 года.

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#оружие
#компании
#интервью
#новости
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Глава МВД обратился к Володину из-за рейдов депутатов по наливайкам
Колокольцев обратился к Володину из-за рейдов депутатов Думы по наливайкам
13 декабря 2023, 04:47

Фото: iStock/Oleg Elkov

Глава МВД Владимир Колокольцев направил письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину из-за действий определенных депутатов, которые проводят облавы на местах продажи алкоголя, так называемые «наливайки», и привлекают к этим событиям внимание СМИ, что может создать впечатление о бездействии полиции, сообщает РБК.
Колькольцев уточнил, что полиция не осуществляет надзор за торговлей, и в настоящее время существует ограничение на внеплановые проверки индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Однако некоторые члены парламента игнорируют это запрещение и организуют общественные облавы на «наливайки».

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