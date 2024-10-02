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Госветслужба Подмосковья провела 41 тыс. лабораторных исследований на грипп птиц

02 октября 2024, 17:09
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

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Госветслужба Московской области с января по сентябрь провела более 40 тыс. лабораторных исследований на грипп птиц. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
«В Подмосковье принимаются все необходимые профилактические меры и проводятся лабораторные исследования, чтобы не допустить образование очагов гриппа птиц. С января по сентябрь этого года проведено 41,3 тыс. исследований на это заболевание. Принятые меры позволяют обеспечить продовольственную безопасность и благополучие граждан региона», – отметили в ведомстве.
Как рассказали в областном Минсельхозпроде, грипп птиц – это острая инфекционная вирусная болезнь птиц. Она поражает органы пищеварения и дыхания пернатых, характеризуется высокой летальностью.



Входит в группу высокопатогенных вирусов, которые могут передаваться человеку через прямой контакт с инфицированными птицами, а также с загрязнёнными поверхностями или предметами.
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#сельское хозяйство
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В Подмосковье убрали более 9,5 тыс. тонн овса
02 октября 2024, 15:24

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Уборка овса завершилась на полях Московской области, всего аграрии намолотили более девяти с половиной тысяч тонн этого злака, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Всего в Подмосковье овсом было засеяно 4,3 тыс. гектаров полей, самые большие площади посева располагались в округах Лотошино, Воскресенск, Сергиево-Посадский и Дмитровский. Общий валовый сбор составляет 9,5 тысяч тонн», — говорится в сообщении.
Отмечается, что лидерскую позицию по сбору овса занял Воскресенск, где на сегодняшний день аграрии намолотили 1.3 тыс. тонн. Такой результат был достигнут благодаря компании «Евсеевское», фермерскому хозяйству Кузнецовых и сельскохозяйственному производственному кооперативу «Наш Аграрий».

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Подмосковные колбасы заняли более 10% российского рынка
02 октября 2024, 14:23

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Свыше 170 тысяч тонн колбасных изделий, включая мясные деликатесы, произвели предприятия Московской области за восемь месяцев текущего года, общая доля подмосковной продукции занимает более десяти процентов на российском рынке, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«За восемь месяцев с начала года объем производства колбасных изделий в Московской области составил 171,9 тысяч тонн. Региональные производители выпускают более 21% товаров данного вида в Центральном федеральном округе. На долю Московской области также приходится более 10% продукции, представленной сейчас на российском рынке», — говорится в сообщении.
В числе наиболее продуктивных областных предприятий в министерстве назвали завод-робот по производству сырокопченых колбас «Черкизово-Кашира», выпускающий до 100 тонн колбасы в сутки, подольский завод «Ремит», завод «Мясницкий ряд» в Одинцове и «Мясокомбинат Клинский».

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#минсельхозпрод мо
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Раменским участникам СВО предложат грант на агропромышленную деятельность
02 октября 2024, 13:29

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Грант «Агромотиватор», направленный на поддержку предпринимательской деятельности участников и ветеранов специальной военной операции в агропромышленном секторе, начнут выдавать в Московской области с 2025 года, эту инновацию проанонсировало региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.
«Подать заявку на грант «Агромотиватор» сможет гражданин России, принимавший участие в СВО и возглавляющий фермерское хозяйство на территории Раменского округа», — говорится в сообщении.
Получатель гранта обязуется осуществлять хозяйственную деятельность на территории округа в течение не менее пяти лет со дня перевода ему суммы гранта, а также достигнуть показателей деятельности, предусмотренных проектом.

Подробную информацию о предоставлении гранта можно получить у специалистов сектора сельского хозяйства администрации Раменского округа по телефону 8-496-463-60-81 или отправить вопрос по электронной почте: i.selhoz@mail.ru.

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#сельское хозяйство
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Мишустин заявил, что сельское хозяйство в РФ показало рекордный урожай
02 октября 2024, 12:15

Фото: iStock/jodie777

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что показатели по большинству важных сельскохозяйственных продуктов в Российской Федерации в 2024 году были успешно выполнены. Об этом информирует РИА Новости.
«Президент на Восточном экономическом форуме сказал, что Россия добилась значительных результатов в области сельского хозяйства. Важно, что сейчас эта отрасль практически показала рекордные урожаи», — подчеркнул он.

По его словам, министерства будут внимательно отслеживать результаты 2024 года, но уже сейчас ясно, что показатели отрасли для ключевых продуктов (мяса, рыбы, растительного масла, зерна и сахара) полностью выполнены.

Ранее сообщалось, что региональные предприятия Подмосковья с начала года произвели 31 млн. перепелиных яиц. Это на 4,7 млн штук больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, объём производства увеличился на 17,8%

До этого стало известно, что в Подмосковье ввели в сельхозоборот более 11 тыс. га ранее неиспользуемых земель. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#радио 1
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#мишустин
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Подмосковный кондитерский комбинат будет экспортировать продукцию в Дубай
02 октября 2024, 11:14

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Раменский кондитерский комбинат принял участие в международной выставке кондитерских изделий ISM Middle East 2024, которая проходила в Дубае. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«В результате компания смогла наладить деловые отношения с Fajr al Buhairah Gen. Tr. LLC и подписать экспортный контракт на 10 млн рублей. Международная выставка объединила ключевых игроков кондитерской отрасли и торговые ассоциации. Участие в мероприятии приняли восемь компаний из Московской области, в том числе «РКК Трейд», которая выпускает товары под брендом Baker House», – отметили в ведомстве.
Аренду площадей на выставке, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей, а также техническое сопровождение переговоров профинансировал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Подробнее об услугах фонда можно прочитать на сайте.

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#кондитерские изделия
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В России снова выросла ипотека
«Сбер» повысил ставки по базовым ипотечным программам
02 октября 2024, 05:25

Фото: istock/gopixa

Сбербанк с 2 октября 2024 года повышает ставки по базовым ипотечным программам на 0,9 процентных пункта.
Теперь минимальные ставки составляют 21,9% на первичном рынке и 21,6% на вторичном. Об этом сообщает пресс-служба банка.

«С 2 октября ставки по всем базовым ипотечным программам увеличены на 0,9 процентных пункта. В результате минимальные ставки на платформе „Домклик“ на первичном рынке теперь составляют 21,9%, на вторичном — 21,6%», — уточнили в Сбербанке.
Ранее банк также повысил ставки по вкладам «Лучший%» и «СберВклад», увеличив их до 20% годовых на срок до одного года. Повышенные ставки могут быть доступны и для средств, ранее размещенных в указанном банке. Кроме того, Сбербанк ранее объявил о снижении размера двух дисконтов по ипотеке, озвученные изменения вступят в силу 17 сентября, сообщает RT.

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#бизнес
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#сбербанк
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Подмосковное предприятие модернизирует производство алюминиевых изделий
01 октября 2024, 22:39

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковный производитель алюминиевых конструкций модернизирует производство закладных алюминиевых систем в Химках. Для этого «Компания Вертикаль Юг» привлечёт льготный заём от Фонда развития промышленности Московской области, сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.
Деньги пойдут на покупку технологического оборудования, его монтаж и наладку.
«Инвестиции в модернизацию производства составляют около 20 млн рублей. ФРП Подмосковья одобрил компании заём на 10 млн рублей, то есть около 50% от суммарной стоимости проекта. Средства направят на покупку и наладку оборудования. Модернизация завершится к следующем году. На предприятии создадут около десятка рабочих мест», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
По её словам, после модернизации компания сможет выпускать каждый год 650 тыс. алюминиевых изделий.

Подробнее ознакомиться с программами ФРП Московской области можно на сайте.

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#московская область
#экономика
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#экономика и инвестиции в подмосковье
#мининвест мо
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Студенты и школьники смогут познакомится с работой подмосковных предприятий
01 октября 2024, 22:27

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Подмосковье стартовал этап ежегодной Всероссийской акции «Неделя без турникетов», которая продлится месяц. Мероприятие проводит Союз машиностроителей России, сообщили в пресс-служба Мининвеста Московской области.
Студенты и школьники смогут посетить «НПО машиностроения», которое обеспечивает армию новейшими видами военной техники; проектно-конструкторское бюро «Радуга» им. А. Я. Березняка», разрабатывающее и производящее крылатые ракеты; головной институт Роскосмоса «ЦНИИмаш» и другие предприятия, многие из которых являются режимными и выполняют гособоронзаказ.

Юных гостей познакомят с задачами, стоящими перед ОПК, расскажут о профессиях, востребованных в военно-промышленном комплексе.
«Всероссийская акция «Неделя без турникетов» позволяет не только познакомить с профессиями и производственными процессами, но и подготовить ребят к обдуманному выбору будущей специальности. Чем больше площадок откроют свои двери для школьников, тем выше будет интерес молодёжи к производству, технологиям и инженерным специальностям», – отметил вице-президент Союза машиностроителей России, председатель думского комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенёв.
Полный список подмосковных участников «Недели без турникетов» и правилами проведения акции можно найти на сайте.

Акция проводится с 2015 года весной и осенью. Цель - познакомить учащихся с предприятиями и профессиями, востребованными на современном производстве.

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#школьники
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#экскурсии
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Подмосковные предприниматели побывали с бизнес-миссией в Бишкеке
01 октября 2024, 21:46

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковные предприниматели стали участниками многоотраслевой бизнес-миссии производителей в Киргизии. Поездку в Бишкек организовал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Регион представляли девять компаний, в том числе металлообрабатывающее предприятие «Нимбус», производитель пластмассовых изделий для строительства «Алекс Байтлер Рус», производитель бумажных салфеток ТЕТРА, выпускающая полимеры компания НИКАТОР, производитель монтажной пены «Люксполихим» и другие.
«В Бишкеке прошли встречи с потенциальными покупателями подмосковной продукции. На переговоры были приглашены ключевые игроки рынка – дистрибьюторы, крупные торговые сети и маркетплейсы. Также участники бизнес-миссии посетили предприятия города», – отметили в министерстве.
Там добавили, что Фонд поддержки ВЭД региона профинансировал аренду площадей для проведения делового мероприятия, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей, техническое сопровождение переговоров.

Узнать больше о поддержке экспортёров можно на Инвестпортале Московской области.

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#подмосковье
#московская область
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