Госветслужба Подмосковья провела 41 тыс. лабораторных исследований на грипп птиц

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Госветслужба Московской области с января по сентябрь провела более 40 тыс. лабораторных исследований на грипп птиц. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
«В Подмосковье принимаются все необходимые профилактические меры и проводятся лабораторные исследования, чтобы не допустить образование очагов гриппа птиц. С января по сентябрь этого года проведено 41,3 тыс. исследований на это заболевание. Принятые меры позволяют обеспечить продовольственную безопасность и благополучие граждан региона», – отметили в ведомстве.Как рассказали в областном Минсельхозпроде, грипп птиц – это острая инфекционная вирусная болезнь птиц. Она поражает органы пищеварения и дыхания пернатых, характеризуется высокой летальностью.
Входит в группу высокопатогенных вирусов, которые могут передаваться человеку через прямой контакт с инфицированными птицами, а также с загрязнёнными поверхностями или предметами.
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