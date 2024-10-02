Госветслужба Подмосковья провела 41 тыс. лабораторных исследований на грипп птиц

Свыше 170 тысяч тонн колбасных изделий, включая мясные деликатесы, произвели предприятия Московской области за восемь месяцев текущего года, общая доля подмосковной продукции занимает более десяти процентов на российском рынке, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.