Подмосковные колбасы заняли более 10% российского рынка

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Свыше 170 тысяч тонн колбасных изделий, включая мясные деликатесы, произвели предприятия Московской области за восемь месяцев текущего года, общая доля подмосковной продукции занимает более десяти процентов на российском рынке, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«За восемь месяцев с начала года объем производства колбасных изделий в Московской области составил 171,9 тысяч тонн. Региональные производители выпускают более 21% товаров данного вида в Центральном федеральном округе. На долю Московской области также приходится более 10% продукции, представленной сейчас на российском рынке», — говорится в сообщении.В числе наиболее продуктивных областных предприятий в министерстве назвали завод-робот по производству сырокопченых колбас «Черкизово-Кашира», выпускающий до 100 тонн колбасы в сутки, подольский завод «Ремит», завод «Мясницкий ряд» в Одинцове и «Мясокомбинат Клинский».
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