Раменским участникам СВО предложат грант на агропромышленную деятельность

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
Грант «Агромотиватор», направленный на поддержку предпринимательской деятельности участников и ветеранов специальной военной операции в агропромышленном секторе, начнут выдавать в Московской области с 2025 года, эту инновацию проанонсировало региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.
«Подать заявку на грант «Агромотиватор» сможет гражданин России, принимавший участие в СВО и возглавляющий фермерское хозяйство на территории Раменского округа», — говорится в сообщении.Получатель гранта обязуется осуществлять хозяйственную деятельность на территории округа в течение не менее пяти лет со дня перевода ему суммы гранта, а также достигнуть показателей деятельности, предусмотренных проектом.
Подробную информацию о предоставлении гранта можно получить у специалистов сектора сельского хозяйства администрации Раменского округа по телефону 8-496-463-60-81 или отправить вопрос по электронной почте: i.selhoz@mail.ru.
Читайте также:
Мишустин заявил, что сельское хозяйство в РФ показало рекордный урожай
Подмосковный кондитерский комбинат будет экспортировать продукцию в Дубай
Производство перепелиных яиц в Подмосковье за год увеличилось на 18%
Лев Каштанов