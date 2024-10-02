В Подмосковье убрали более 9,5 тыс. тонн овса

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Уборка овса завершилась на полях Московской области, всего аграрии намолотили более девяти с половиной тысяч тонн этого злака, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Всего в Подмосковье овсом было засеяно 4,3 тыс. гектаров полей, самые большие площади посева располагались в округах Лотошино, Воскресенск, Сергиево-Посадский и Дмитровский. Общий валовый сбор составляет 9,5 тысяч тонн», — говорится в сообщении.Отмечается, что лидерскую позицию по сбору овса занял Воскресенск, где на сегодняшний день аграрии намолотили 1.3 тыс. тонн. Такой результат был достигнут благодаря компании «Евсеевское», фермерскому хозяйству Кузнецовых и сельскохозяйственному производственному кооперативу «Наш Аграрий».
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