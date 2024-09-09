В России подорожают кредиты

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Эксперт Президентской академии, приглашенный профессор Universidad Torcuato di Tella Вячеслав Мищенко спрогнозировал рост цен на кредиты в России вырастут до 25-30%, а по ипотеке — до 12-14%.
По его мнению, это может случится после заседания ЦБ по ключевой ставке, которое состоится 13 сентября.
Ранее управляющий партнер юридического бюро «Кваша и партнеры» Дмитрий Кваша заявлял, что законом предусмотрено списание кредитных обязательств с граждан, погибшим в ходе участия в специальной военной операции.
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«Возврат к низким ставкам по кредитам маловероятен до 2025 года. Для получения кредита по наиболее низкой ставке сейчас стоит обратить внимание на специальные программы и акции банков, а также на рефинансирование существующих кредитов», — отметил в беседе с Газета.ру Мищенко.
Ранее управляющий партнер юридического бюро «Кваша и партнеры» Дмитрий Кваша заявлял, что законом предусмотрено списание кредитных обязательств с граждан, погибшим в ходе участия в специальной военной операции.
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Мелисса Тимофеева