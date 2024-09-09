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В России подорожают кредиты

09 сентября 2024, 21:48
Фото: iStock/prim91

Фото: iStock/prim91

Эксперт Президентской академии, приглашенный профессор Universidad Torcuato di Tella Вячеслав Мищенко спрогнозировал рост цен на кредиты в России вырастут до 25-30%, а по ипотеке — до 12-14%.
По его мнению, это может случится после заседания ЦБ по ключевой ставке, которое состоится 13 сентября.

«Возврат к низким ставкам по кредитам маловероятен до 2025 года. Для получения кредита по наиболее низкой ставке сейчас стоит обратить внимание на специальные программы и акции банков, а также на рефинансирование существующих кредитов», — отметил в беседе с Газета.ру Мищенко.



Ранее управляющий партнер юридического бюро «Кваша и партнеры» Дмитрий Кваша заявлял, что законом предусмотрено списание кредитных обязательств с граждан, погибшим в ходе участия в специальной военной операции.

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Около 400 представителей 25 стран соберёт в Дубне Международный форум особых экономических зон
400 представителей 25 стран соберёт в Дубне Международный форум ОЭЗ
09 сентября 2024, 18:35

В особой экономической зоны «Дубна» 3 и 4 октября состоится второй Международный Форум ОЭЗ. На него ждут около 400 гостей из более чем 25 стран, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Участники прибудут из государств БРИКС и АСЕАН, Белоруссии, Ирана, Узбекистана, Таджикистана, Объединённых Арабских Эмиратов и других.
«В этом году пройдёт второй по счёту форум. Это площадка для обсуждения и выработки подходов к развитию особых экономических зон, привлечению инвестиций, созданию точек роста и отраслевых кластеров. Этот форум – место для диалога между властью и бизнесом, обмена международным опытом», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Деловая программа включает пленарное заседание «Развитие и перспективы ОЭЗ в современной экономике» с участием представителей правительства, Минэкономразвития, правительства Московской области.

В ходе мероприятий обсудят такие темы, как развитие и перспективы ОЭЗ, развитие объектов промышленной инфраструктуры на их территории, создание центров промышленной медицины, университетских кампусов и социальной инфраструктуры.

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#московская область
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Более 200 подмосковных МСП-предприятий модернизируют за счёт субсидий
09 сентября 2024, 18:28

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Московской области названы победители конкурса субсидий для субъектов малого и среднего бизнеса на модернизацию и лизинг оборудования. Всего было подано 409 заявок.
Победителями конкурса признаны 223 компании, рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Общая сумма поддержки составляет 650 млн рублей. Размеры субсидий варьируются. Одна не может превышать 5 млн рублей и при этом должна покрывать не более половины от произведённых затрат на развитие и модернизацию производств», – пояснила Зиновьева.
В числе условий получения этой меры поддержки – наличие статуса МСП, регистрация и работа субъекта бизнеса в Московской области. Кроме того, затраты, на компенсацию которых идут средства субсидии, должны быть проведены не ранее 1 июля прошлого года.

Поддержка осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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Экономист Лобода спрогнозировал ситуацию с поставками импортной рыбы на Западе
09 сентября 2024, 18:14

Фото: iStock/shironosov

Экономист Андрей Лобода заявил, что поставки импортной рыбы на Западе могут сократиться на четверть.
Либо, считает эксперт, Европа будет перекупать у других стран продукцию по завышенным ценам.

«Возможно, что Китай, куда РФ уже перенаправила поставки рыбы, морепродуктов и икры, будет частично перепродавать импортированную продукцию в Европу. Есть альтернатива — заместить эти поставки аналогами из других стран Юго-Восточной Азии, но они будут обходиться европейцам дороже. ЕС надо разъяснять населению, что им придётся жить при более высокой инфляции», — прокомментировал в беседе с RT Лобода.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X высказал мнение о том, что именно угроза краха немецкой экономики побудила канцлера Германии Олафа Шольца заговорить о завершении конфликта на Украине. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, он добавил, что столь позднее осознание этого со стороны Шольца преступно.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик также высказался о словах канцлера ФРГ Олафа Шольца о наступлении момента для переговоров с Россией, назвав его заявление очередной уловкой Запада.

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#европа
#китай
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Акционеры «Русагро» не одобрили перерегистрацию компании в Россию
09 сентября 2024, 17:31

Фото: iStock/jodie777

Акционеры одного из крупнейших агрохолдингов «Русагро» не одобрили решение о перерегистрации компании с Кипра на Россию. Об этом сообщается в заявлении компании.
Отмечается, что процесс перерегистрации не был одобрен, поэтому его приостановили.

Ранее, в марте, заместитель гендиректора, руководитель дирекции по корпоративному развитию ГК «Русагро» Александр Тарасов во время онлайн-конференции заявлял, что компания подала документы в суд Кипра для запуска процесса переноса юридического адреса компании на остров Русский, однако до сих пор соответствующее разрешение от регулятора получено не было.

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#сельское хозяйство
#россия
#кипр
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#компании
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Участниками выставки «Цветы Экспо» станут около 20 подмосковных компаний
09 сентября 2024, 16:42

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Около 20 компаний из Московской области примут участие в XIV международной выставке «Цветы Экспо», посвящённой цветоводству и ландшафтному дизайну, мероприятие будет проходить на площадке выставочного центра «Крокус Экспо» с 10 по 12 сентября, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.
«Участие в экспозиции примут около 20 подмосковных компаний, которые специализируются на селекции семян, производстве посадочного материала, технологиях для растениеводства и декоративном садоводстве», — отмечается в сообщении.
В министерстве добавили, что на выставке проведут 60 деловых мероприятий, на них участники смогут обменяться опытом, наладить партнёрские связи, узнать, как внедрить в деятельность своей компании различные инновации и научные достижения и стать более конкурентоспособными.

Подробная информация о мероприятиях размещена на сайте выставки.

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#московская область
#подмосковье
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В Солнечногорске готовится к открытию новый косметический завод
09 сентября 2024, 11:40

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

На новом заводе по производству уходовой косметики компании «Миксит» в городском округе Солнечногорск ведутся работы по подготовке к запуску, их планируется завершить до конца года, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Сейчас на предприятии ведется работа с оборудованием: установка, монтаж и пусконаладка. Новый производственно-складской комплекс площадью 4 тысячи квадратных метров планируется ввести в эксплуатацию в декабре текущего года», — отметила зампред правительства региона — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что объём инвестиций в проект составляет около 1,4 млрд рублей, а также что на производстве будет создано не менее 300 рабочих мест.

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#мининвест мо
#солнечногорск
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#косметика
#екатерина зиновьева
#рабочие места
#производство
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Глава ВТБ Костин спрогнозировал сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 18%
09 сентября 2024, 05:21

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

На грядущем заседании Совета директоров Центрального банка 13 сентября ключевая ставка останется без изменений на уровне 18%. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин в программе «Москва.Кремль.Путин».
Банкир подчеркнул, что высокая инфляция – «это путь в никуда, поэтому надо с ней бороться».

В ходе ВЭФ президент Путин объяснил, что Центральный банк повысил ключевую процентную ставку в декабре прошлого года, потому что ему необходимо охладить перегретую экономику. Высказывания президента Путина прозвучали за неделю до очередного заседания совета директоров Банка России, который принимает решение о ключевой процентной ставке.

Ранее респонденты макроэкономического обзора ЦБ РФ пришли к выводу, что средняя ключевая ставка Банка России составит 17,1% в 2024 году и 19% в сентябре-декабре; в июле ожидания по ставке на 2024 год составлял 16,8%.

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#ключевая ставка
#банки
#владимир путин
#банк россии
#заседание
#вэф
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В Чехии почти полностью заполнили газохранилища
Газохранилища Чехии заполнили газом более чем на 93%
09 сентября 2024, 02:34

Фото: iStock/kodda

Более 93 процентов подземных хранилищ в Чехии заполнены газом. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли Йозефа Сикела.
Министр отметил, что этот показатель выше, чем в среднем за последние годы. По его словам, Чехия добивается значительной экономии в потреблении газа.

В 2023 году использование этого вида энергетического сырья было рекордно низким – 6,76 миллиарда кубометров; в 2024 году этот показатель будет сокращен еще как минимум на 300 миллионов кубометров, сказал министр Сикел.

Ранее Сикела заявил, что Чехия может быть использована в качестве альтернативного маршрута, если Украина прекратит поставки газа через Центральную Европу.

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#чехия
#россия
#поставки
#газ
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Старовойт назвал расходы на восстановление дорог в Курской области
Старовойт: восстановление дорог в Курской области потребует 3 млрд рублей
07 сентября 2024, 05:51

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

На восстановление дорог в Курской области будет выделено не менее 3 млрд рублей, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта Роман Старовойт.
По его словам, этому региону, как и Белгородской области, уделяется особое внимание.

«Я сам выезжаю туда, осматриваю объекты, чтобы как только позволит ситуация, наши специалисты могли выйти на эти объекты для их восстановления», – подчеркнул чиновник.

Старовойт также рассказал о восстановлении дорог в новых регионах. Министр обвинил украинские власти в том, что они «совершенно не вкладывали средства в дорожную инфраструктуру, в мосты».

Ранее Старовойт признал ухудшение состояния дорог в Российской Федерации и пообещал их отремонтировать. Глава министерства заявил, что новый национальный транспортный проект будет направлен на ремонт старой инфраструктуры, а не на строительство новой.

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#минтранс
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