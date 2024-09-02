В Подмосковье уточнённый рост промпроизводства превзошёл первоначальную оценку

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Рост промышленного производства в Московской области по итогам минувшего года составил 16%. Такие уточнённые данные сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста. Ранее этот показатель оценивали почти в 14%.
«Уточнение Росстатом данных по индексу промпроизводства – стандартная практика. Это позволяет учесть результаты отчётности, предоставленной несколько позже. По итогам прошлого года индекс промышленного производства составил 113,7%, а после учёта всех данных рост производства равнялся 16,2%», – пояснила зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Пересмотрен и показатель промышленного производства в денежном выражении. Раньше он составлял 5,56 трлн рублей, а по уточнённым данным достиг 6 трлн. В министерстве сильные позиции промышленного сектора объясняются в том числе поддержкой, которую оказывает регион.
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Лора Луганская