Со старта тёплого сезона в Московской области открыли 1,2 тыс. летних кафе

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
В Подмосковье с начала сезона летних кафе 1 апреля открыли более 1,2 тыс. веранд. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Летние веранды – отличная возможность провести время за завтраком, сытным обедом или ужином на свежем воздухе. Для рестораторов в регионе действует онлайн-услуга, с помощью которой получить территорию для размещения летнего кафе можно за один день. В городских округах с начала сезона открылись более 1,2 тыс. летних кафе, 399 из которых были размещены с помощью онлайн-услуги на земельных участках в государственной неразграниченной и муниципальной собственности», – уточнили в министерстве.Таким образом, в летний сезон региональные заведения общепита увеличили количество посадочных мест более чем на 20 тыс. единиц.
Сезон работы летних кафе в Подмосковье завершится 1 ноября. Собственник должен демонтировать сезонное кафе не позднее 15 ноября.
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Лора Луганская