В Подмосковье стартовал конкурс на субсидии для покупки промоборудования

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
В Подмосковье стартовал приём заявок от промышленных предприятий, работающих в Московской области, для получения субсидии на приобретённое оборудование. Приём заявок продлится до 1 октября, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
В рамках этой региональной программы поддержки бизнеса предприятия могут компенсировать до 20 млн рублей осуществленных затрат.
Она напомнила, что в прошлом году получателями субсидий стали 29 подмосковных компаний. По условиям программы, предприятия могут компенсировать часть затрат на покупку нового оборудования, его монтаж и пусконаладку. Получатели субсидии должны вести производственную деятельность в Московской области, не иметь налоговых задолженностей, не являться иноагентами и соответствовать некоторым другим требованиям.
Подробнее с требованиями к заявителям, а также с условиями программы субсидирования можно ознакомиться на инвестпортале Московской области.
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«В этом году мы улучшили условия программы субсидирования покупки оборудования для промышленных предприятий. Максимальный размер субсидии увеличен с 10 до 20 млн рублей, а порог компенсации – с 20% до 50%. Программа стала более интересна промышленным предприятиям, осуществляющим масштабные инвестиции в развитие производства», – отметила Зиновьева.
Она напомнила, что в прошлом году получателями субсидий стали 29 подмосковных компаний. По условиям программы, предприятия могут компенсировать часть затрат на покупку нового оборудования, его монтаж и пусконаладку. Получатели субсидии должны вести производственную деятельность в Московской области, не иметь налоговых задолженностей, не являться иноагентами и соответствовать некоторым другим требованиям.
Подробнее с требованиями к заявителям, а также с условиями программы субсидирования можно ознакомиться на инвестпортале Московской области.
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Лора Луганская