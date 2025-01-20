Гранты для ИТ-компаний получили уже 45 подмосковных организаций

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Получателями грантов для ИТ-компаний в Подмосковье стали 45 организаций. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«В конце прошлого года Мособлдума продлила действие налоговых льгот для ИТ-компаний. Также продолжится программа грантовой поддержки, которая реализуется в регионе более двух лет. С начала действия меры подписано 45 соглашений о предоставлении грантов на общую сумму 4,4 млрд рублей. Сейчас финансовая поддержка оказывается по 42 соглашениям», – отметил спикер.Приём заявок на получение этой меры поддержки в 2025 году начнётся 1 февраля.
Как напомнил Брынцалов, президент Владимир Путин не раз называл ИТ-сферу одним из ключевых направлений, которым занимается государство, и от которого зависит будущее страны. Поэтому необходимо стимулировать развитие отрасли.
По словам председателя областного парламента в 2025 году ожидается создание более 11 тыс. рабочих мест в ИТ-сфере.
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