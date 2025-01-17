В Московской области в прошедшем году собрали более 87 тыс. тонн моркови

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
На территории Подмосковья в прошлом году было собрано 87,3 тыс. тонн столовой моркови, выращенной в открытом грунте. Такие данные привели в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Крупнейшими производителями этого овоща в ведомстве назвали «Агрофирму «Бунятино», ООО «МосАгроФуд – Д», ЗАО «Куликово», «Овощную компанию АЭСО» и ООО «Дока – Генные Технологии».
Там отметили, что из-за специфической текстуры и формы на корнеплоде после промывания могут оставаться частички земли. Поэтому при его обработке специалисты советуют использовать овощные щётки.
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«Благодаря своему вкусу и питательной ценности морковь является важным продуктов в рационе. Она легка в приготовлении и универсальна. Её можно употреблять сырой, например, в качестве добавки к салатам, варёной или запечённой», – рассказали в подмосковном Минсельхозпроде.
Там отметили, что из-за специфической текстуры и формы на корнеплоде после промывания могут оставаться частички земли. Поэтому при его обработке специалисты советуют использовать овощные щётки.
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Лора Луганская