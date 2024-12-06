Жителям Подмосковья посоветовали употреблять не более двух конфет в день

Ещё шесть промышленных предприятий Московской области получили субсидии для возмещения затрат на создание инженерной инфраструктуры. Средства распределили в рамках второго в этом году отбора. Первый провели в мае, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.