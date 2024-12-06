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Жителям Подмосковья посоветовали употреблять не более двух конфет в день

Фото: iStock / pamela_d_mcadams

Фото: iStock / pamela_d_mcadams

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Жители Подмосковья приобрели в ноябре 3,7 тыс. тонн сладостей. Это равняется 126 кг конфет в день, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«На прилавках региональных магазинов, торговых сетей, рынков и ярмарок представлен широкий выбор таких товаров. Это зефир, шоколад, вафли, козинаки, сахарная вата и конфеты, начиная с леденцовой карамели и знакомых всем с детства батончиков, заканчивая сухофруктами, халвой, нугой, желе и марципаном», – отметили в министерстве.
Там также посоветовали употреблять сахар в умеренных дозах – около 19 гр., или одну – две конфеты в день.



Чтобы приобрести вкусный, качественный и безопасный сладкий подарок к новогодним праздникам, в ведомстве рекомендовали делать это в местах санкционированной торговли. Это супермаркеты, магазины, городские рынки и специализированные ярмарках. При этом следует обращать внимание на этикетку упаковки, дату изготовления и срок годности товара.

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#продукты
#продовольствие
Греф назвал большой угрозой монополизацию регулятором некоторых технологий
06 декабря 2024, 18:21

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Глава Сбербанка Герман Греф назвал большой угрозой монополизацию ЦБ РФ некоторых технологий. Об этом он заявил в рамках Дня инвестора.
Руководитель финансовой организации отметил, что монополизация Банком России платежного QR-кода является беспрецедентной вещью, которая «отбивает всякое желание заниматься инновациями». По мнению Грефа, сегодня границы регулятора заходят за различные буйки в сфере бизнеса.

По словам главы «Сбера», одна из угроз сегодня — это монополизация сервиса оплаты улыбкой, поскольку, как утверждает Греф, тогда будут остановлены инновации.

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#инновации
#банк россии
#инфляция
#оплата
#сбербанк
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Количество «матрасно-подушечных» накоплений россиян упало на 20%
Греф: «матрасно-подушечные» деньги россиян сократились на 20% за полгода
06 декабря 2024, 15:44

Фото: iStock/ArtemSam

Аналитики Сбера оценивают снижение «матрасно-подушечных» накоплений россиян за последние полгода на 20%. Об этом сообщил руководитель финансовой организации Герман Греф, передает ТАСС.
По его словам, финансовое поведение граждан РФ за указанный период серьезно изменилось. То, что россияне стали чаще вкладывать деньги, позволит людям зарабатывать, а экономике активнее использовать ресурсы, отметил Греф.

Руководитель финансовой организации подчеркнул, что в текущем году главным ориентиром для россиян стали депозиты. На сегодняшний день между «подушкой и депозитом» разница 29%, заключил Греф.

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#деньги
#газ
#россияне
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#цб
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В Егорьевске построят завод детской обуви на земле за 1 рубль
06 декабря 2024, 12:48

Фото: istockphoto.com/tatyana_tomsickova

Завод по производству детской и подростковой обуви построит в Егорьевске компания «АР ФОРЕСТ», участок под проект инвестору предоставили в рамках региональной программы поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Инвестиции в проект оцениваются в 40 миллионов рублей. Запустить предприятие планируется в 2027 году, а выйти на полную производственную мощность — в 2028 году. Ожидается, что к этому времени объём производства увеличится с первоначальных 250 тысяч пар в год до 350 тысяч», — отметила зампред областного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что на предприятии будет создано десять рабочих мест.

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#рабочие места
#екатерина зиновьева
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В Солнечногорске заработало предприятие по переработке полимерных отходов
06 декабря 2024, 12:32

Фото: istockphoto.com/tatyana_tomsickova

Цех по переработке полимерных отходов запустила в индустриальном парке «Есипово» в городском округе Солнечногорск компания «БАРСА Групп», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Компания «БАРСА Групп» запустила предприятие по производству упаковочных материалов в индустриальном парке «Есипово» год назад. Запуск нового цеха позволит компании не только увеличить объёмы производства, но и обеспечить себя сырьём: из полимерных отходов здесь будут делать гранулы, из которых производится стретч-плёнка для упаковки товаров, грузов, продуктов, и многого другого», — отметила зампред областного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Отмечается, что с запуском нового цеха общий объём инвестиций компании «БАРСА Групп» в проект увеличился с 200 до 300 миллионов рублей, а количество занятых на предприятии рабочих вырастет с 30 до 55.

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#мининвест мо
#солнечногорск
#производство
#переработка
#экономика
#екатерина зиновьева
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На инвестпортале Подмосковья запустили сервис техподдержки
06 декабря 2024, 12:13

Фото: istockphoto.com/Shutthiphong Chandaeng

Сервис технической поддержки начал работать на инвестиционном портале Московской области, через этот сервис пользователи смогут получить разъяснения по работе портала, а также предложить те или иные нововведения, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«С помощью сервиса «Техподдержка», используя форму обратной связи, можно будет оперативно решить опросы по взаимодействию с порталом. Кроме того, через «Техподдержку» любой желающий сможет прислать свои предложения по доработке платформы или внедрению новых опций», — отметили в министерстве.
Переписка со специалистами техподдержки инвестпортала ведётся в личном кабинете пользователя. А если возникли сложности с авторизацией, теперь можно заполнить «аварийную форму» на странице техподдержки и оставить свои контакты.

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#мининвест мо
#инвестиции
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#московская область
#подмосковье
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В ЦБ высказались о вероятности снижения ключевой ставки в 2025 году
Советник Набиуллиной Тремасов усомнился в снижении ключевой ставки в 2025 году
06 декабря 2024, 11:37

Фото: istockphoto/Aleks_G

Не должно быть уверенности в том, что ключевая ставка станет снижаться в грядущем году, считает советник главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной Кирилл Тремасов.
«Можно ли быть уверенным в том, что ставка в следующем году обязательно будет снижаться? Ответ однозначный — нет. Такой уверенности быть не должно», — произнес он в рамках XXII Российского облигационного конгресса.

Перед этим экономист Денис Ракша рассказывал, что будет с ценниками в России в следующем году. Он отметил, что цены на товары могут расти поэтапно. Таким образом какие-то могут вырасти уже завтра, а какие-то — позже. Кроме того, аналитик упомянул девальвацию и инфляцию. Подробности в материале «Радио 1».

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#мир
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#центробанк
#экономика
#ключевая ставка
#эльвира набиуллина
#новости
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Газпромбанк подтвердил, что только через него проходят расчеты за газ в рублях
ГПБ: Газпромбанк остается единственным банком для расчетов в рублях
06 декабря 2024, 00:55

Фото: iStock/ Max Zolotukhin

Газпромбанк продолжает выполнять функции единственного уполномоченного банка, через который иностранные покупатели производят расчеты за поставки природного газа в рублях, сообщили в пресс-службе учреждения.
Несмотря на изменения в указе президента России Владимира Путина, обязательство оплаты через Газпромбанк остается в силе. 5 декабря был отменен пункт предыдущего указа, обязывавший иностранных покупателей газа проводить все операции исключительно через Газпромбанк до снятия санкций с финансовой организации.

Согласно новым правилам, Газпромбанк больше не участвует в конвертации валюты в рубли. Оплата считается завершенной, когда средства поступают на рублевый счет, открытый российским поставщиком газа в Газпромбанке.

Ранее в ноябре США ввели санкции против Газпромбанка и его шести дочерних структур за рубежом, что осложнило финансовые операции. 4 декабря стало известно, что акции «Газпрома» потеряли на бирже около 5% после данных о дивидендах.

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#поставки
#газпром
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Ещё шести подмосковным компаниям возместили затраты на инженерную инфраструктуру
05 декабря 2024, 22:51

Фото: пресс-служба компании «Инфаприм»

Ещё шесть промышленных предприятий Московской области получили субсидии для возмещения затрат на создание инженерной инфраструктуры. Средства распределили в рамках второго в этом году отбора. Первый провели в мае, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Около 645 млн рублей было распределено между победителями второго отбора. Всего в этом году в рамках этой меры поддержки распределили свыше 956 млн рублей. Их получили 10 компаний. Отборы завершены, средства доведены до победителей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Как напомнили в министерстве, субсидии предоставляются промышленным предприятиям Подмосковья для возмещения затрат на создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, а также на технологическое присоединение к инженерным сетям ресурсоснабжающих организаций.

Максимальный размер субсидии – 80 млн рублей при инвестициях от 100 млн, до 100 млн рублей при инвестировании от 1 млрд рублей и до 200 млн рублей – при инвестициях от 5 млрд рублей. Для проектов в отдалённых округах региона максимальный размер субсидии увеличен.

Подробнее о региональной программе поддержки промышленности можно узнать на Инвестиционном портале Московской области.

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#екатерина зиновьева
#подмосковье
#московская область
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#бизнес
#промышленность
#мининвест мо
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На бизнес-завтраке в Кашире обсудили поддержку предпринимателей
05 декабря 2024, 22:26

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Вопросы поддержки предпринимателей стали главной темой бизнес-завтрака в Кашире, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Встреча прошла в городском парке в кафе «Гриль парк».
В неформальном мероприятии участвовали глава муниципалитета Михаил Шувалов, руководители предприятий «Тепофол», «Хлебъ Иван Давыдовъ», «Подворье» и крестьянско-фермерского хозяйства «Выросло».

Предприниматели подвели итоги работы за год и задали вопросы, решить которые может помочь администрация городского округа. Среди них – зимнее обслуживание дороги, ведущей к предприятию, получение субсидии на покупку оборудования, предоставление помещения для сельхозкооператива, обустройство подъездной дороги к новому складу.
«Проработаем все вопросы, прозвучавшие на встрече. Каждый из них важен для развития наших предприятий, а, следовательно, для жителей и всего округа. Задача – создать условия для работы бизнеса, для инвестирования, — подчеркнул Шувалов.
Предприниматели также поделились планами. Так, на производстве «Тепофол» к запуску готовится новый цех. КФХ «Выросло» планирует в следующем году выращивать голубику, клубнику, ежевику и малину с использованием высоких туннелей, что повысит урожайность, строит планы по открытию нового направления – агротуризма. «Подворье» увеличит площадь садов с яблоневыми, сливовыми и ореховыми деревьями. А на предприятии «Хлебъ Иван Давыдовъ» достраивают новый склад.

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#московская область
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