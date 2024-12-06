Жителям Подмосковья посоветовали употреблять не более двух конфет в день

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Жители Подмосковья приобрели в ноябре 3,7 тыс. тонн сладостей. Это равняется 126 кг конфет в день, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«На прилавках региональных магазинов, торговых сетей, рынков и ярмарок представлен широкий выбор таких товаров. Это зефир, шоколад, вафли, козинаки, сахарная вата и конфеты, начиная с леденцовой карамели и знакомых всем с детства батончиков, заканчивая сухофруктами, халвой, нугой, желе и марципаном», – отметили в министерстве.Там также посоветовали употреблять сахар в умеренных дозах – около 19 гр., или одну – две конфеты в день.
Чтобы приобрести вкусный, качественный и безопасный сладкий подарок к новогодним праздникам, в ведомстве рекомендовали делать это в местах санкционированной торговли. Это супермаркеты, магазины, городские рынки и специализированные ярмарках. При этом следует обращать внимание на этикетку упаковки, дату изготовления и срок годности товара.
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Лора Луганская