Газпромбанк подтвердил, что только через него проходят расчеты за газ в рублях

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Газпромбанк продолжает выполнять функции единственного уполномоченного банка, через который иностранные покупатели производят расчеты за поставки природного газа в рублях, сообщили в пресс-службе учреждения.
Несмотря на изменения в указе президента России Владимира Путина, обязательство оплаты через Газпромбанк остается в силе. 5 декабря был отменен пункт предыдущего указа, обязывавший иностранных покупателей газа проводить все операции исключительно через Газпромбанк до снятия санкций с финансовой организации.
Согласно новым правилам, Газпромбанк больше не участвует в конвертации валюты в рубли. Оплата считается завершенной, когда средства поступают на рублевый счет, открытый российским поставщиком газа в Газпромбанке.
Ранее в ноябре США ввели санкции против Газпромбанка и его шести дочерних структур за рубежом, что осложнило финансовые операции. 4 декабря стало известно, что акции «Газпрома» потеряли на бирже около 5% после данных о дивидендах.
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Согласно новым правилам, Газпромбанк больше не участвует в конвертации валюты в рубли. Оплата считается завершенной, когда средства поступают на рублевый счет, открытый российским поставщиком газа в Газпромбанке.
Ранее в ноябре США ввели санкции против Газпромбанка и его шести дочерних структур за рубежом, что осложнило финансовые операции. 4 декабря стало известно, что акции «Газпрома» потеряли на бирже около 5% после данных о дивидендах.
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Мария Моисеева